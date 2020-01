Kínában 2003 óta készülnek az újabb járványra

2003-ban a SARS közel 8 ezer megbetegedést okozott világszerte, a betegségben 750 ember vesztette életét. A szakértők úgy vélik, hogy a probléma csökkenthető lett volna, ha a vírus kialakulásának helyén, Kínában kellően felkészülnek a betegségre.

Utóbb a kínai kormány is belátta hibáját, ezért hozták létre a Kínai Tudományos Akadémia Vuhani Nemzeti Biobiztonsági Laboratóriumát. Ez az egyetlen olyan intézmény az országban, ahol megfelelőek a körülmények az új koronavírus vizsgálatára – írja a Live Science. A telep különlegessége, hogy épp Vuhanban, az új koronavírus kifejlődésének helyén található.

A kórokozók tanulmányozására kialakított laboratóriumokat egy biobiztonsági skála (Biosafety Level, azaz BSL) alapján értékelik. Az 1-es a legalacsonyabb, míg a 4-es a legmagasabb besorolás, utóbbi intézményekben a legveszélyesebb mikroorganizmusokkal, például az Ebola kórokozójával is kísérletezhetnek.

Egy BSL-4 laboratórium kialakítása, felszerelése és szabályzata is egyedi. Az itt dolgozóknak szigorú biztonsági előírásokat kell követniük, speciális eszközökkel dolgoznak, magát a tisztító- és szűrőrendszerrel ellátott laboratóriumot pedig elkülönítik a komplexum többi részétől. Kínában 2025-ig még öt-hét BSL-4 laboratóriumot akarnak létrehozni, egyelőre azonban csak a vuhani üzemel.

A tüdőgyulladást okozó új koronavírus terjedésének megfékezésére a járvány kiindulópontjának számító, közép-kínai Vuhanban, a vele szomszédos Huangkangban és Ocsouban is közlekedési zárlatot vezettek be, 2020. január 23-án. A vírust Szaúd-Arábiában, Vietnamban és Szingapúrban is kimutatták, Skóciában pedig négy embert kezelnek a fertőzés gyanújával.