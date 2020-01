Újabb ok, amiért érdemes leszokni

Kate Gowers, a University College London munkatársa és kollégái azt vizsgálták, hogy a dohányzás, illetve a leszokás miként hat a tüdő sejtjeire – számol be a BBC. A dohányfüstben számtalan olyan vegyület található, amelyek képesek mutációt előidézni a sejtekben, ez pedig idővel rákot idézhet elő.

Az új vizsgálat alapján az elváltozás nagy arányban alakul ki a tüdőben. Gowers szerint a jelenség úgy fogható fel, mint egy időzített bomba: a mutálódó sejtek csak a következő hatásra várnak, mielőtt létrejön a daganat.

Ami ennél is meglepőbb: egyes sejtek megőrzik az egészségüket. A kutatók egyelőre nem tudják, hogy ezek miként maradhatnak épek, de úgy tűnik, hogy ezek a sejtek a dohányzás abbahagyását követően hozzájárulhatnak a tüdő gyógyításához.

A szakértők korábban is tudták, hogy a leszokás már rövid távon is pozitív hatásokkal jár, ugyanakkor azt is feltételezték, hogy a meginduló mutációk visszafordíthatatlanok. A friss eredmények azonban azt bizonyítják, hogy az ép sejtek képesek regenerálni a tüdőt. A jelenséget még olyan páciensnél is megfigyelték, aki negyven éven át napi egy doboz cigarettát szívott.

Egyelőre nem tudni, hogy a folyamat pontosan hogyan is zajlik, ahogy azt sem, hogy a gyógyítás a tüdő mekkora részét érinti. A vizsgálatban ugyanis a kutatók a főbb légutakra koncentráltak, ezeknél ugyanakkor egyértelmű javulás tapasztalható a leszokást követően.