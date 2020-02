Cseroki magok kerülnek a Nemzetközi Magbankba

Hagyományos, a cseroki törzshöz köthető magokat helyeznek el a Spitzbergák Nemzetközi Magbankban – számol be a törzshöz köthető hírekkel foglalkozó Anadisgoi. A létesítmény egy norvég szigeten található, feladata pedig az, hogy hosszú távon őrizze meg az itt elraktározott magokat.

A hatóságok öt hagyományos cseroki növényből gyűjtöttek be mintákat. Az egyik kiválasztott növény a törzs szent kukoricája, melynek termését főként kulturális események alkalmával fogyasztják. Mindegyik fajt jóval az európaiak érkezése előtt is termesztettek a cserokik, a törzs és a magok kapcsolata így komoly múltra tekint vissza. Chuck Hoskin Jr. törzsfő szerint megtiszteltetés, hogy a törzs kultúrájának egy részét is megőrzik az örökkévalóságnak.

A magbunkert úgy alakították ki, hogy egy globális katasztrófa esetén is képes legyen megóvni a mintákat. A legfőbb feladata az, hogy egy élelemkrízis során tápláló növényeket biztosítson a jövő generációinak.

A 2008-ban megnyitott létesítmény 4,5 millió növénytípust befogadására alkalmas, jelenleg mintegy 980 ezer, a világ különböző pontjairól származó mintát tárolnak benne.