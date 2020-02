Újabb nagy jéghegy vált le az Antarktiszról

A RV Nathaniel B Palmer néhány kilométerre közelítette meg a Pine-szigeti gleccserről nemrég levált, B49 jelű jéghegyet – számol be a BBC. Maga a jéghegy mintegy 100 négyzetkilométeres, a nagyjából egy időben leszakadt jégfelület viszont összesen 300 négyzetkilométer területű.

Robert Larter, a Brit Antarktiszi Kutatóprojekt munkatársa a hajó fedélzetéről örökített meg a jéghegyet, a képet a Twitteren osztotta meg. A szakértő egy brit-amerikai csoporttal vizsgálja a közeli Thwaites-gleccsert. A jégtömeg a Pine-szigeti gleccserhez hasonlóan egyre gyorsabban csúszik az Amundsen-tenger irányába.

We just approached within a couple of miles of the new giant #PineIslandGlacier iceberg B-49 (the white wall behind smaller icebergs and brash ice in the foreground) on @GlacierThwaites @GlacierOffshore cruise #NBP2002 aboard RV Nathaniel B Palmer. pic.twitter.com/xzvoghrz7Z

— Robert Larter (@rdlarter) February 12, 2020