Mérgező anyagok az őskori táplálékban

Egy új tanulmány szerint a mai Norvégia vizeiben 6300-3800 évvel ezelőtt a korabeliek étrendjének nagy részét kitevő tengeri táplálékok szokatlanul sok ólmot és kadmiumot tartalmaztak – számol be a ScienceAlert. A szakértők úgy gondolják, hogy ennek hátterében az utolsó jégkorszak vége állhatott, és félő, hogy a modern kori klímaváltozás hasonlóan hathat az élelmiszerekre.

A Tromsøi Egyetem csapata megkövesedett hulladékokat tanulmányozott, az ősi szemét között ugyanis az egykori emberek ételei is fellelhetőek. A szakértők a maradványok között tőkehalak és fókák csontjait is azonosították, a tisztítás és a mintavétel után pedig kivonták a kollagént, amelyet aztán izotópos vizsgálatnak vetették alá.

Az eredmények alapján a tőkehalakban a kadmium szintje 22-szeresen, az ólomé pedig 3-4-szeresen haladta meg a mai ajánlott értéket. A fókák esetében az arány 15, illetve 3-4 volt. Bár a leletekben a higany koncentrációja a határérték alatt maradt, így is magasnak bizonyult.

A kutatók egyelőre nem tudják, hogy minek a hatására növekedett a fémek koncentrációja, de elképzelhető, hogy az ok az utolsó jégkorszakot követő tengerszint-emelkedés volt. Az is lehetséges, hogy az anyagok egyéb zsákmányokban, például szárazföldi állatokban is felhalmozódtak. Ahhoz, hogy kiderítsék, a jelenség milyen hatással volt a korabeliek egészségére, további vizsgálatokra lesz szükség.