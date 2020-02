Egyre többet árulnak el az ujjlenyomatok

Egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy miként határozható meg az ujjlenyomatot hagyó személy neme, etnikuma, életmódjának egyes jellemzői, az azonban mind ez idáig nem derült ki, hogy vajon mikor is került egy felületre a vizsgált ujjnyom. Az Iowa Állami Egyetem kutatóinak viszont, úgy tűnik, sikerült ezt a problémát is megoldaniuk. A keletkezés időpontja is fontos információ egy bűneset felderítésében, hisz könnyen lehet, hogy a gyanúba keveredett személy már jóval korábban hagyta a helyszínen az ujjlenyomatát, és semmi köze a bűncselekményhez.

Paige Hinners számítógép segítségével végzett elemzéseket az ujjlenyomat barázdáinak változásain: azt vizsgálta, mennyi idő elteltével mosódnak el a vonalak, azonban a vizsgálatok közben egészen más jellegű információra lett figyelmes: eltűntek a telítetlen zsírsavak. Felmerült persze, hogy hova lettek ezek a zsírsavak? A kutató és társai által elvégzett számos tesztből és próbálkozásból kiderült, hogy a levegőben lévő ózon hatására lebomlottak, s e folyamat alapján talán meghatározható az, hogy mióta van az adott felületen az ujjlenyomat.

A vizsgálatokhoz speciális lézeres tömegspektrométert használtak a kutatók, a műszer a felületeken hagyott ujjnyomokban a különféle anyagok összetételét méri fel, s ezzel a benne lévő zsírszerű anyagok arányát is képes kimutatni.

„Jelenleg az eltelt napok számát tudjuk megállapítani, például nagyon könnyen megkülönböztethető egy friss ujjnyom az egynapostól” – magyarázta Hinners. Azt is megvizsgálták a kutatók, hogy az ujjnyomok megjelenítéséhez használt por befolyásolja-e a mérés eredményét, és azt találták, hogy nem.

A vizsgálatokat 3 embertől eredő ujjlenyomatokon végezték, tehát egyelőre nincs még szó azonnali gyakorlati alkalmazásról. Az azonban világossá vált, hogy ez az út járható, és további vizsgálatokkal lehet, és kell finomítani a méréseket, s az azokból levonható következtetéseket. Szükséges még felmérni, hogyan hatnak a különböző környezeti tényezők az ujjnyomok zsírsavaira, így például azt, hogy mennyiben változik a lebomlás párás vagy száraz környezetben. A kutatásokat az USA Nemzeti Igazságszolgáltatási Intézete támogatja, az eddigi eredményeket pedig az Analytical Chemistry szakfolyóiratban közölték a kutatók.