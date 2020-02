101 éves korában elhunyt Katherine Johnson matematikus

Katherine Johnson 1918-ban született, s afroamerikai lányként hatalmas tehetsége ellenére se várt rá nagy karrier. 14 évesen befejezte a középiskolát, egyetemre került, majd matematikából summa cum laude diplomázott 1937-ben (19 évesen), ezt követően tanítani kezdett.

1953-tól a NACA (a NASA elődje) matematikusokat vett fel, s így került ő is a későbbi űrügynökséghez, ahol a repülésekkel kapcsolatos számításokat kellett elvégezniük. Hosszú éveken át olyan feladatokat látott el, számos kolléganőjével együtt, amelyre már régen számítógépeket alkalmaznak, akkoriban azonban az emberi erőforrás nélkül nem lehetett volna megoldani. Tehetsége kiemelte a csoportjából, és még az egyébként nem nőbarát főnökei is elismerték nélkülözhetetlen voltát. E munkáról született 2016-ban a nálunk is bemutatott Számolás joga (Hidden Figures) című sikerű film is.

Johnson 1966-ban, papírral, ceruzával. Forrás: Wikipedia

Munkájának, számításainak, újszerű ötleteinek köszönhetően valósult meg a Holdra szállás, és az Apollo-13 esetén fellépett hiba kapcsán az űrhajósok sikeres hazatérését az általa tervezett navigáció segítette. Egészen nyugdíjba vonulásáig a NASA-nál dolgozott, az űrsikló programban is részt vett, s a marsi utazások tervezésében is feladatokat vállalt, nevét azonban sokáig senki sem ismerte.

2015-ben kapott először méltó elismerést, Barack Obama az Elnöki Szabadság-érdemrenddel tüntette ki ekkor, ez a civileknek adható legmagasabb kitüntetés, majd 2018-ban életnagyságú szobrot emeltek neki egykori egyetemén, számtalan tiszteletbeli doktori cím birtokosa lett, 2019-ben a NASA egyik intézménye is felvette a nevét, majd a Kongresszusi Arany Érdemrenddel is kitüntették.

Johnson 2020. február 24-én, 101 éves korában hunyt el, Jim Bridenstine NASA-igazgató így nyilatkozott a szomorú hírről: „Amerikai hős volt, úttörő örökségét sosem feledjük el!”