A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást

Kimutatták, hogy az állatok képesek melegvérű állatok testhőjének érzékelésére olyan távolságból, amely akár vadászat közben is hasznos lehet – olvasható az elte.hu oldalon.

A legtöbb emlős orrhegyén jellegzetes szerkezetű és megjelenésű bőrfelület van, amit orrtükörnek (rhinarium) hívunk. Az emlős orrtükör egy különös tulajdonsága, hogy ragadozóknál éber állapotban a hőmérséklete jelentősen alacsonyabb, mint más emlősöknél. Az alacsony hőmérséklet általában nem kedvez az érzékszervek működésének, ám a gödörkésarcú viperák (Crotalinae) például akkor csapnak le pontosabban áldozatukra, ha az infravörös sugárzást érzékelő szerveik hidegebbek. Ez a megfigyelés adta a tanulmány alapötletét, miszerint a kutyák jól ismert hideg, nedves orra is képes lehet infravörös sugárzás érzékelésére, hiszen a kutya legközelebbi vad rokona, a farkas (Canis lupus) is elsősorban nagytestű, melegvérű állatokra vadászik, így előnyös lehetne, ha a prédaállatok sugárzó testhőjét érzékelni tudná.

A kutatók az ötlet teszteléséhez két különböző kísérletet végeztek el. A svédországi Lund Egyetemen arra tanítottak kutyákat, hogy két távoli tárgy közül a melegebbet válasszák, a két tárgy ugyanolyan szagú és alakú volt, így az állatok csak a tárgyak által kibocsátott infravörös sugárzás alapján tudtak különbséget tenni köztük. A kísérletben részt vevő kutyák mind sikeresen teljesítették a feladatot, ráadásul a melegebb tárgyat olyan távolságból is kiválasztották, mely alátámasztja, hogy az érzékszerv egy vadászó állat számára hasznos információt szolgáltathat.

A másik kísérletben az ELTE Etológia Tanszékének kutatói egy olyan funkcionális MRI kísérletet végeztek, melyben két, különböző hőmérsékletű tárgyat helyeztek a kutyák orra elé egyforma távolságra, és azt figyelték, hogy van-e olyan agyterület, mely fokozottabb aktivitást mutat a melegebb tárgyra. Az eredményekből kiderült, hogy az érzőrendszer egyik agykérgi területe, a bal agyfélteke szomatoszenzoros asszociációs kérgének egy olyan része, mely elsősorban az orr tájékáról fogad bejövő ingereket, nagyobb aktivitást mutat, ha a kutyák elé a melegebb tárgyat helyezik, mint ha a hidegebbet.

Bálint Anna, az ELTE Etológia Tanszék kutatója elmondta: a két kísérlet eredménye azt mutatja, hogy a kutyák nem csupán képesek emlős állatok sugárzó testhőjét érzékelni, hanem a jel forrását is tudják detektálni. „Mivel az újonnan felfedezett érzékszerv pontos működési mechanizmusa nem ismert, elképzelhető, hogy eddig nem dokumentált molekuláris folyamatok állnak az érzékelés hátterében” – tette hozzá.

A tanulmány vezető kutatója Ronald H.H. Kröger, a lundi egyetem professzora kiemelte, hogy a kutyafélék sugárzó hőt érzékelő képessége ez idáig teljesen ismeretlen volt. Könnyen elképzelhető, hogy más ragadozók is rendelkeznek ezzel az érzékelési képességgel, és ez más megvilágításba helyezheti a ragadozók és zsákmányállatok interakcióit. „Mivel a kutya az egyik legelterjedtebb háziállatunk, és nagy érdeklődésre tart számot a viselkedése és képességei, azt reméljük, hogy további kísérletekkel hamarosan fényt deríthetünk az újonnan felfedezett érzékszerv működésének hátterére” – tette hozzá.

A tanulmány a Scientific Reports című tudományos folyóiratban Dogs can sense weak thermal radiation címmel jelent meg.