Jégbe borult part menti házak

Több ház is jégbe fagyott New York államban, az Erie-tónál fekvő Hamburgban – számol a Live Science. Az épületek különleges jégburka a hideg és rendkívül szeles időjárás miatt alakulhatott ki.

Helyi idő szerint február 27-től kezdődően két napon át nagyjából 97 kilométer per órás szél fújt a tó környékén. Az erős széllökések a tó vizét kitolták Hamburg partra, az ott lévő házakra, a jóval fagypont alatti hőmérsékleten pedig hamar megdermedt a víz.

Az év ezen szakában az Erie-tó általában be van fagyva, ami meggátolja, hogy a víz a partokra kerüljön. Idén viszont a tó keleti vége szinte teljesen jégmentes maradt.

A házakat beborító jégréteg 1 méter vastag és olyan tömör volt, hogy a fény is alig jutott be az otthonokba. Ed Mis helyi lakos szerint korábban is kialakult már jégréteg a környéken, de ilyen jelentős még soha.