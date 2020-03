A zajszennyezés egyre komolyabb problémát jelent

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) becslése szerint mintegy 113 millió embert érint a zajos közúti forgalom. A hivatal Környezeti zaj Európában 2020 című jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a városi növekedés miatt egyre több ember van kitéve a túl zajos közlekedésnek a zajcsökkentő szabályozások ellenére is.

2012 és 2017 között nem csökkent a zajszennyezés, és Európában 2020-ra sem fogja elérni az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által javasolt szintet.

A fő zajforrás Európában a közúti forgalom, ezt a vasúti forgalom zaja követi, majd a légi forgalom és az ipari zaj következik a sorban. A vasúti közlekedés zaja 22 millió embert érint, a légi közlekedésé pedig négymilliót – közölte a koppenhágai központú hivatal.

A zajszennyezés számos betegséget okozhat, szerepe lehet a szívbetegség kialakulásában és az idő előtt bekövetkező halálozásban is. A környezeti zaj évente 12 ezer korai halálozást okoz az európai térségben. A zajszennyezés további káros hatásai között szerepel az alvászavar, ami több mint hatmillió embert érint. Emellett a zajos környezet a gyerekek iskolai teljesítményére is hatással van: kimutatták, hogy gyengébb lesz az olvasási képességük.

A zajszint csökkentése érdekében az EEA az elöregedett közutak felújítását, a forgalom zökkenőmentesebb szervezését javasolta a városoknak, és felvetette, hogy a lakott területeken óránként 30 kilométerre csökkentsék a megengedett sebességet. Érdemes támogatni a kevesebb zajjal járó kerékpáros és gyalogos valamint az elektromos járművekkel való közlekedést.