A Curiosity marsjáró eddigi legnagyobb panorámaképét készítette el

A panorámaképhez közel 1200 egyedi fotót készített a rover a kameráival, a magasba nyúló árbóckamera nagy látószögű felvételei jelentették az 1,8 milliárd pixeles panoráma alapját. Egy másik, kb. harmadakkora (majdnem 650 millió pixeles) panoráma is született, amelyet a kisebb felbontású kamerák felvételeiből állítottak össze, ám így a tájkép alján magát a rovert és annak külső műszereit is megszemlélhetjük. A felvételek 2019-ben, a hálaadás ünnepének hosszú hétvégéjén készültek, amikor a földi irányítás szabadságon volt, s a rovernek sem volt semmi különösebb teendője, ráadásul végig ugyanazon a helyen állt. Ezt a lehetőséget akarták kihasználni, s ezért programozták be előre a fotózást. Helyi időben, az azonos megvilágítás érdekében kb. déltől du. 2-ig fotózott a Curiosity, 4 egymást követő napon, majd eztán több hónapot vett igénybe, míg az egyedi képekből a NASA JPL (Sugárhajtás Laboratórium) szakemberei összeállították a panorámaképet. A két panorámafelvétel érdekességeit videón is bemutatta a JPL, így a táj egyes érdekességeivel is megismerkedhetünk.

A panorámákat nagyítható formában is érdemes megfigyelni, de született 360 fokos videó is.

„Amíg mi, az irányító csapat tagjai otthon élveztük az ünnepi pulykánkat, a Curiosity összehozta ezt az ünnepi panorámát” – magyarázta Ashwin Vasavada, a Curiosity irányítócsapatának vezető kutatója.

A Curiosity előző, rekorder nagyságú, 1,2 milliárd pixeles panorámáját 2013-ban készítették el, 2012-es fotók sokaságából.