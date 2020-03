Koronavírust mutattak ki egy kutyán

Egy jelentés alapján az állat gazdájától kaphatta el a koronavírust – számol be a Live Science. A hongkongi hatóságok szerint a törpespicc múlt héten produkált gyenge pozitív tesztet. Akkor még nem tudták eldönteni, hogy a kutya valóban fertőzött-e.

A Hongkongi Egyetem, a hongkongi Városi Egyetem és a WHO csapata ezt követően kezdte el alaposabban vizsgálni a karanténba helyezett ebet. A szakértők arra jutottak, hogy az állat fertőzöttségi szintje nagyon alacsony, de érdemes folytatni vizsgálatait.

Vanessa Barrs, a Városi Egyetem munkatársa szerint a 2003-as SARS járvány alatt is tapasztaltak hasonlót, kutyáknál és macskáknál is kimutatták az állatokon a kórokozó alacsony szintjét, azonban olyan szakértői vélemény is akad, amely szerint nem valós fertőzésről lehetett szó akkor sem, mert nem vérvételen alapult. A vírust az állatok nem adták tovább, és az emberi vírustól beteggé sem váltak. Mivel a házikedvencek a gazdi közelében tartózkodnak, igen könnyen szennyeződhetnek annak köhögése során a szabadba jutott váladékcseppecskékkel, s ezekből a vírust az állaton is ki lehet mutatni. Egyelőre a törpespicc sem mutat tüneteket, s csupán hetente ismételt vérvétellel lehet megállapítani majd, hogy vannak-e a vérében a vírus ellen termelődő antitestek. Jelenleg ennek a tesztnek az eredményére várnak a szakemberek.

A szakértők úgy gondolják, hogy ha az új koronavírust az emberek át is adják a kutyáknak, az állatok nem terjesztik emberre a kórokozót, és tüneteket sem produkálnak. Mind a CDC (az USA járványügyi hatósága), mind a WHO, mind a Nemzetközi Állatjárványügyi Szervezet hangsúlyozta, hogy nem kell attól tartani, hogy a házikedvenceinktől fertőződjünk meg, viszont a fokozott tisztálkodásra, és az állatok simogatása, érintése utáni alapos kézmosásra is felhívták a figyelmet. A hongkongi állatvédő szervezetek egyébként gondoskodnak azokról az állatokról, melyeknek gazdáját fertőzés miatt kellett elkülönülni, de félő, hogy a SARS járvány idején tapasztaltakhoz hasonlóan egyesek félelmükben magukra fogják hagyni az állataikat a járvány miatt. Amennyiben nagyobb léptéket ölt a járvány, sok állat étlen-szomjan magára maradhat, akár a lakásokba zártan, így érdemes lehet előre elgondolkodni azon, hogy amennyiben megbetegszünk, ki tudja majd gondját viselni a házikedvencünknek.