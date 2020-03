Több hónapnyi szünet után támadt fel egy műhold

Az Egyesült Államok kormánya szerint 9 hónapnyi próbálkozás után sikerült feléleszteni egy műholdat – számol be a Space.com. A nagyjából 9 éve elindított Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) 2019. június végén kapcsolt biztonsági üzemmódba, miután meghibásodott a magasságszabályzó rendszere.

Ebben az üzemmódban a mozgás stabil marad, hogy az űreszköz foghassa a Földről érkező parancsokat, illetve továbbíthassa az adatait, a vizsgálatokat viszont szünetelteti. A NASA és a Nemzeti Óceán‑ és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) mérnökei a közelmúltban töltöttek fel egy javítócsomagot a műholdra, a DSCOVR ennek köszönhetően folytathatta munkáját.

Az űreszköz fő feladata az űridőjárás vizsgálata. A Napból folyamatosan érkeznek a töltött részecskék a Föld irányába, a csillag extrém tevékenységének elemzése pedig kiemelten fontos, ha hosszú távon is biztonságban akarjuk tudni az űreszközöket, illetve az űrhajósokat. Szerencsére egyéb műholdak is figyelik a Napot, így a szakértők a DSCOVR meghibásodása alatt is értesültek az űridőjárás fejleményeiről.

Steve Volz, a NOAA igazgatóhelyettese szerint a műhold feltámasztása mérnökeik kiváló alkalmazkodóképességének bizonyítéka. A cél most az, hogy a DSCOVR a lehető legtovább folytathassa küldetését.