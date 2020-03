A vékony, magas lányokat érinti jobban az endometriózis

Az endometriózis során, a normális esetben a méh üregét kitöltő nyálkahártya nemcsak a méhben, hanem a hasüreg egyéb helyein is kifejlődik, és a normál méhnyálkahártyához hasonlóan havi ciklust mutat. A fájdalmas betegség nemcsak az elszenvedő nők életminőségét rontja, kívülállók számára nehezen elképzelhető módon, hanem befolyásolja a termékenységet is. Nehezen diagnosztizálható betegség, valószínűleg sokkal többeket érint, mint a hivatalos adatok jelzik, és a hátteréről elég keveset tudunk, elképzelhető, hogy más, nemcsak nőgyógyászati betegséggel is összefügghet. Ami eddig kiderült, hogy hajlamosít az, ha valaki igen fiatalon kezd menstruálni, rövidebbek a ciklusai, illetve az is, ha a családban már előfordult a betegség. Az is ismert, hogy a felnőtt korban vékony és magas hölgyeknél gyakrabban áll fenn ez a betegség.

Egy 66 évet átfogó dán vizsgálat eredményét tették nemrégiben közzé az Annals of Human Biology szakfolyóiratban, amelyből kiderült egy újabb, érdekes hajlamosító tényező. 1930-1996 között született, a koppenhágai iskolai egészségügyi nyilvántartásában szereplő lányok iskolás kori, és az ő felnőttkori adatait vizsgálták át, több mint 171 ezer főét. Megnézték, milyen magasak és milyen testtömegűek voltak a lányok 7 és 13 éves korukban, s ellenőrizték, hogy 15 éves kor felett kinél diagnosztizáltak endometriózist.

A születési testtömeggel nem mutatott semmilyen kapcsolatot a betegség, ám az adatelemzésekből azt az összefüggést tárták fel a dán kutatók, hogy az iskolás korban magas és sovány lányok esetében volt gyakoribb e rendellenesség. Ez azt is jelenti, hogy az endometriózisra való hajlam már egészen fiatal korban is jelen lehet. Feltételezhetően az ösztrogén játszhat szerepet ebben a folyamatban, ez a hormon a testmagasságban is közrejátszik, ahogy a méhnyálkahártya fejlődésében is. Mivel a kamaszkori fejlődés meglehetősen komplex folyamat, ezt a kérdést jobban meg kell majd vizsgálni. Az például ellentmondásnak tűnik, hogy a kevésbé sovány lányok előbb kezdenek menstruálni, mégis, a vékony, de korán menstruáló lányok esetében nagyobb esélyű az endometriózis kialakulása.

Mivel a vizsgálat igen hosszú időszakot fogott át, ebbe beletartozott a gyerekeket is érintő, az elmúlt években egyre súlyosabbá váló elhízás időszaka is, ám a betegség kialakulása nem mutatott összefüggést azzal, hogy az illető hölgy az 1930-as években született, vagy az 1990-esekben.