Magyarországi vakcinafejlesztésre ad lehetőséget a koronavírus izolációja

Müller Cecília országos tisztifőorvos hangsúlyozta: ezzel lehetőség nyílik a magyarországi vakcinafejlesztésre és új vírusellenes terápiák kipróbálására. A kórokozót Kiss Zoltán virológus vezetésével sikerült izolálni, a vírust hazai és külföldi kutatók számára élő és nem élő változatban is rendelkezésre bocsátják.

Az izoláció a vírus működésének jobb megismerésére is lehetőséget ad, majd hozzátette: kutatóik nagy tapasztalatokkal rendelkeznek a jelenlegi vírus korábbi elődeiről is. Elkezdtek tesztelni egy vírusellenes szert is.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, nehéz megválaszolni mikor lehet ebből a sikerből védőoltatás, ezt a kutatók jobban tudják, egy új védőoltás kifejlesztése sokszor egy-két évig is eltarthat, de ez a siker óriási előrelépést jelent.