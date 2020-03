Így védi a NASA az űrhajósokat a fertőzéstől

Az új koronavírus a Földön rendkívül súlyos problémát okoz, az űrben, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) azonban egy megbetegedés szinte kezelhetetlen lenne. Az ISS-re 2020. április 9-én indul el a következő expedíció, és joggal merülhet fel a kérdés, hogy miként védhetik meg az űrhajósokat az új kórokozóval szemben.

A NASA egyelőre nem tervezi a misszió elhalasztását – számol be a Big Think. A helyzetet folyamatosan újravizsgálják, és bevezettek extra intézkedéseket a járvány miatt.

Az amerikai űrhivatal jó ideje igen körültekintő a küldetésekre való egészségügyi felkészítés során. Az 1971-es Apollo-14 missziója óta az űrbe készülő asztronauták két hetet töltenek el úgynevezett egészségstabilizáló karanténban. Ennek bevezetése előtt viszonylag gyakoriak voltak az űrbeli megbetegedések.

A NASA-nál most a karanténba küldés előtt külön koronavírus-tesztet is végeznek majd. Azt egyelőre nem jelentették be, hogy az ISS-ről visszatérő űrhajósok esetében elrendelnek-e külön intézkedéseket.