Így barátkoznak a vérszopó denevérek

Felöklendezett véres táplálékkal kínálják meg leendő barátjukat a vérszopó denevérek – derült ki egy új tanulmányból, mely a Current Biology című szaklapban jelent meg. Ráadásul ha egy denevér három napig nem eszik, éhen halhat, így a vér megosztása életet menthet.

A bemutatott kutatás célja az volt, hogy meghatározza, miként alakítanak ki kapcsolatokat ezek az állatok. Megfigyelték, hogy azok a denevérek, amelyeket izolálva egymás mellé helyeztek, a korábban egyáltalán nem ismert párjukkal egymás tisztogatásába kezdtek, majd egymás száját nyalogatták, mielőtt táplálékot cseréltek volna.

„A különböző kolóniákból származó denevérekből csapattársak lettek, akik megpróbálták megmenteni egymás életét” – mondta Gerald Carter, az Ohiói Állami Egyetem viselkedésökológiával foglakozó kutatója.

„A vérszopó denevérek ugyanúgy osztják meg az ételt másokkal, ahogyan a madarak is felöklendezik az utódok számára. Az a különbség ebben az esetben, hogy a denevérek ezt más felnőttekkel is megteszik” – mondta Carter.

Egy korábbi tudományos kutatás arra jutott, hogy azok a denevérek, melyek fogságban barátságot kötöttek, szabadon engedésük után is megőrzik a kapcsolatot.

A vérszopó denevér az egyetlen emlősfaj, mely teljes mértékben vérrel táplálkozik. Egy nap alatt testsúlyuk felét képesek meginni. Már korábbi vizsgálatokból kiderült, hogy szoros evolúciós kapcsolat van a bélflóra és a vérszíváshoz alkalmazkodott vámpírdenevérek genomja között. Ebben sok olyan gén található, amely azért alakult ki, hogy az állat képes legyen véren megélni.

Ezek az denevérek éjjelente vadásznak patásokra esetleg ettől kisebb állatokra, az áldozatok ütőerénél metszenek éles fogaikkal „lyukat”, és így fogyasztják azok vérét.

Más denevérfajok főként gyümölcsökkel, nektárral vagy rovarokkal táplálkoznak.