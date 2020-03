Tovább késhet a James Webb űrtávcső a koronavírus miatt

A COVID-19-járvány terjedése miatt a NASA több telepén is felfüggesztették a munkát. Az űrhivatal 2020. március 20-án bejelentette, hogy az intézkedések miatt tovább csúszhat a James Webb űrtávcső fejlesztése is – számol be a Space.com.

A Tudományos Misszió Igazgatósága egy digitális konferencián számolt be az új koronavírussal kapcsolatos rendelkezésekről. Thomas Zurbuchen, a szervezeti egység társigazgatója és kollégái emellett a Donald Trump elnök által benyújtott 2021-es költségvetési javaslatról is beszámolt.

Zurbuchen szerint most a fő feladat a járvány kezelése, ezt követően lehet majd visszatérni a NASA alapműködéséhez. Bizonyos feladatokat távmunkában is el tudnak majd végezni a szakértők, az űreszközök építését viszont érthető módon egy időre fel kell függeszteni – ez akár a Hold- és Mars-küldetéseket is befolyásolhatja. A légi kutatásokat is átmeneti időre felfüggesztették.

A James Webb űrtávcső a NASA egyik legfontosabb projektje, a tervezetthez képest a küldetés költsége és fejlesztési ideje is jelentősen nőtt már. Az űrteleszkópot 2021 márciusában indítanák el, de már a járvány kitörése előtt is felvetették, hogy a felbocsátás tovább csúszhat. A NASA bejelentése alapján most szüneteltetni fogják a fejlesztést.