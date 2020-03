A NASA is csatlakozik a koronavírus elleni harchoz

A COVID-19-járvány már az Egyesült Államokban is súlyos problémát okoz. A NASA a közelmúltban bejelentette, hogy szuperszámítógépeivel száll be a betegség elleni harcba – számol be a Space.com. Az eszközökkel a potenciális vakcinákat és gyógyszereket fogják vizsgálni.

A NASA, az Amerikai Tudományos Alap, az Energetikai Minisztérium laboratóriumai és további cégek és intézmények összefogásával zajló projektben számítógépes forrásokkal igyekeznek hozzájárulni a pandémia lassításához. Jim Bridenstine, az űrhivatal igazgatója büszke rá, hogy a szervezet globális szinten tud segíteni a járvány megfékezésében. Bridenstine kiemelte, az elmúlt 60 évben a NASA számos olyan eredményt ért el, melyet az egész világ hasznosítani tudott.

Thomas Zurbuchen, a tudományos missziós igazgatóság feje szerint az egyik terület, ahol szuperszámítógépeket használ a NASA a földtudomány. A szakértők az eszközökbe a műholdak által begyűjtött adatokat táplálják be, hogy klímamodelleket futtassanak.

A vírust vizsgáló kutatók bíznak benne, hogy a szuperszámítógépek jelentősen felgyorsíthatják a munkafolyamatokat. A cél most az, hogy minél hamarabb megtalálják a kórokozó elleni gyógyszert és védőoltást.