Élet lehet a Merkúron?

Alexis Rodriguez, a Tucsoni Bolygótudományi Intézet munkatársa és kollégái új tanulmányukban a Merkúrt vizsgálták – írja a Futurism. A csapat egyes tagjai azt is elképzelhetőnek tartják, hogy igen kis eséllyel ugyan, de a Merkúron is kialakulhatott az élet. Jeffrey Kargel, a publikáció társszerzője szerint amíg víz volt az égitesten, a hőmérséklet is kedvező lehetett az élet számára.

A szakértők alapvetően a bolygó geológiáját akarták feltárni. A kutatók szerint a kaotikus felszínt nem földrengések hozták létre – ahogy azt korábban sokan gondolták –, a repedéseket ehelyett illékony anyagok, például víz alakíthatták ki. Az anyagok a mélyből törhettek fel, átalakítva a felszínt.

A Merkúron a felszínen túl nagy a forróság ahhoz, hogy az élet egyik szükséges eleme, a folyékony víz fennmaradjon. A mélyben azonban egészen más lehet a helyzet. Kargel szerint Rodriguez kevésbé támogatja az életfeltételek meglétének elméletét, Kargel azonban bizakodó a kémiai és fizikai körülmények alapján. Természetesen ő sem állítja, hogy az élet bizonyosan jelen van, maga is igen apró esélyt lát erre.

A Merkúr a Naprendszer legbelső bolygója. Az égitestnek állandó légköre nincs, gyenge mágneses térrel rendelkezik.