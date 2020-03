Kína nem ellenzi a medveepe koronavírus elleni használatát

Alig egy hónappal azután, hogy a kínai hatóságok az élő vadállatok kereskedelmére és élelmiszerként való fogyasztására vonatkozó ideiglenes tiltást véglegessé tették, az injekció formájú, Tan Zsö Csing nevű tradicionális kínai orvosságot, amelynek egyik összetevője a medveepe, a legsúlyosabb koronavírus-esetekben ajánlott gyógymódként javasolják. E szer egyike azoknak, a nyugati és hagyományos kínai orvosságokat is tartalmazó szereknek, amelyet egy listán tett közzé március 4-én a kínai kormányzat hivatalos egészségpolitikáját végrehajtó Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Meglehetősen ellentmondásos az ajánlás, hiszen egyrészt tartalmazza az élelmiszer célú élőállat-kereskedelem betiltását, másrészt biztat az állati testrészek kereskedelmére…

Az epét a máj választja ki s az epehólyag tárolja, s a 8. század óta része a hagyományos kínai orvoslásnak számos medvefaj, így a barnamedvék, örvös medvék epeváladéka. A váladék nagy mennyiségben tartalmazza az urzodezoxikólsav nevű anyagot, amelyet már évtizedek óta előállítunk szintetikus úton, mivel hatékony oldószere az epekőnek, és gyógyít egyes májbetegségeket, számolt be a nationalgeographic.com.

A WHO szerint egyelőre semmilyen orvosság nincs a COVID-19 ellen, csupán egyes tünetei kezelésére ajánlható például a fájdalomcsillapítók vagy köhögés elleni szirupok használata. A tradicionális kínai orvoslásban a medveepét tartalmazó Tan Zsö Csing a felső légúti fertőzések elleni gyógymód része, hörghurutot „gyógyítanak” vele például. Clifford Steer, a minneapolisi Minnesota Egyetem professzora az urzodezoxikólsav jótékony gyógyászati hatásait tanulmányozta, és semmi olyan bizonyítékot nem ismer, ami alapján a medveepe a koronavírus ellen bármiben is hatékony volna. Azonban azt is elmondta, hogy e sav annyiban különbözik más epesavaktól, hogy segíthet a sejtek életben tartásában, mivel csökkenti a gyulladásos tüneteket, így a koronavírus kiváltotta túlzott immunválasz enyhítésében is szerepet játszhat.

Kínában az 1989-ben törvénybe iktatott természet- és vadvédelmi rendelkezések a vadállatokat az ember érdekében felhasználandó javakként tünteti fel. 2016-ban kiegészítették a törvényt, s hangsúlyozták az állatok tradicionális kínai orvoslásban való felhasználhatóságát. Kínában a fogságban tartott medvék epeváladákának felhasználása engedélyezett, vadon élő állatokból azonban nem nyerhetik ki az anyagot, és az importja is tilos. Azonban a március eleji kínai egészségügyi ajánlásról az illegális kereskedők közösségi média posztjain keresztül kapott információt Aron White, a londoni székhelyű EIA (Environmental Investigation Agency – környezeti nyomozó ügynökség) állatvédelmi szakembere.

„Folyamatosan a tanúi lehetünk annak, ahogy ezt a kormányzati ajánlást az illegális kereskedők a saját termékeik reklámozására használják fel” – mondta White. Nemcsak Kínában vonnak ki medveepét vadon élő állatokból, hanem importálják is az anyagot Vietnám, Laosz, Észak-Korea területéről. Az illegális kereskedelem annak ellenére is virágzik, hogy az örvös medve, a medveepe-ipar egyik fő elszenvedője a CITES-egyezmény nemzetközi oltalma alatt álló állat.

A vadvédelmi szakemberek aggódnak, hogy a Tan Zsö Csing injekció (amelyben kecskeszarv-por és néhány növény kivonata is az összetevők közt szerepel a medveepe-por mellett), tovább fogja serkenteni az illegális állatkereskedelmet és az állatkínzást. „A vadállatokból származó alapanyagot jobb minőségűnek, hatékonyabbnak tartják a vásárlók, így a fogságban tartott állatok legális piaca egyáltalán nem csökkenti a nyomást, ami a vadállatokra nehezedik, hanem inkább fenntartja az orvvadászat iránti igényt” – magyarázta White.

Egy másik tradicionális szer, az Ankung Niuhuan Vang nevű lázcsillapító tabletta, amely szintén szerepel az állami ajánlásban, a szigorúan tiltott kereskedelmű orrszarvú-tülök őrleményt tartalmazza eredetileg. Az aktuális kínai törvények alapján ugyan ma már bivalyszarv-őrleménnyel kell kiváltani, de számos előállító továbbra is a klasszikus, orrszarvú-tülök összetétellel készíti a tablettát…

A Tan Zsö Csing injekció, és más, vadállatokból nyert alapanyagokat tartalmazó szerek ajánlása, miközben a hivatalos kínai propaganda a vadállat-kereskedelem leállításáról beszél, megtévesztő kettősséget tükröz, mondta White.

Kínában a legnagyobb részt növényi alapú tradicionális orvoslás több ezer éves múltra tekint vissza, s csak a 20. század elején vetett véget az egyeduralmának a Csing dinasztia megdöntésekor Szun Jat-szen, aki nyugati orvosi képzésben részesült. A tradicionális orvoslást azonban a hivatalos kormányzás gyakran a kínai kultúra alappillérei közt emlegeti és támogatja, ráadásul 2018-ban az Egészségügyi Világszervezet is felvette diagnosztikai rendszerébe a hagyományos kínai orvosi diagnózisokat (amelyek sok esetben összehasonlíthatatlanok a nyugatiakkal). A COVID-19 járványában a Tudomány és Technológia Minisztériuma hivatalosan beszámolt róla, hogy a betegek 85 százaléka valamilyen gyógynövényi alapú kezelést kap.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság eddig nem reagált a megkeresésekre ez ügyben.

Az egészséget is veszélyeztetheti

Minden vadállatfarm egészségügyi veszélyforrás is egyúttal, teljesen mindegy, hogy élelmiszer- vagy tradicionális gyógyászati alapanyag céllal tartják ott az állatokat, magyarázta White. Mindkét esetben sok száz vadállatot zsúfolnak össze kis helyen, s az emberek gyakran kerülnek fizikai kapcsolatba az elpusztultak tetemeivel is.

„Mindegy, hogy a húsát, vagy orvosság gyanánt valamely feldolgozott testrészét fogyasztják el, a vadállatok tartásának, leölésének, feldolgozásának, tárolásának és az elfogyasztásának is megvannak a maguk kockázatai” – mondta White. Ha Kína a betegségektől tartva bezárja egyes vadállat-farmjait, ahol húsukért tartanak például pávát, tarajos sült vagy épp vaddisznót, „akkor miért nem teszik ugyanezt a gyógyszer alapanyagért tartott állatok, mint a medvék, tigrisek farmjaival is? Hisz ott is ugyanezek a kockázati lehetőségek…” – tette fel a kérdést White. „A legtöbb tradicionális kínai orvosság nem tartalmaz vadállati alapanyagokat, s ennek a gyógymódnak nem szabadna veszélyt jelentenie a vadállományra.”

Clifford Steer a Minnesotai Egyetemről hozzátette „Teljesen egyértelmű, hogy mire van szükségünk a COVID-19 esetén, az emberek védelme érdekében: a világnak egyszerűen csak védőoltást kell kifejlesztenie ellene.”