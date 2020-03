Formula-1-es fejlesztő csapat is beszállt a koronavírus elleni harcba

A BBC hírportálja számolt be arról, hogy a University College London (UCL) mérnökei, az egyetemi klinika és a Mercedes csapata alkotta meg az eszközt, amely lélegeztetőgép nélkül szállít oxigént a tüdőbe. A CPAP (folyamatos pozitív nyomású lélegeztetés) elnevezésű eszközt eddig is használták a kórházak, de nem volt belőlük elég. Kínában és Olaszországban az új koronavírus okozta Covid-19-ben szenvedő páciensek kezelésére használták.

Az új készülékekből negyvenet már kiszállítottak az UCL klinikájának és három másik londoni kórháznak. Ha minden jól megy, jövő héttől akár napi ezer darabot is gyárthat belőle a Mercedes-AMG-HPP motorgyár, a hatósági engedélyt már megkapta a készülék.

„Orvosi műszerek fejlesztése általában évekig tart, most azonban napok alatt megoldottuk, mivel egy egyszerű, már létező eszközből indultunk ki, amit visszamodelleztünk, hogy gyorsan és nagy tételben lehessen gyártani” – mondta el a BBC-nek Rebecca Shipley, az egyetem gyógyászati műszaki intézetének igazgatója.

A „visszamodellezés” azt jelenti, hogy egy létező CPAP eszközt lemásoltak és módosítottak, hogy tömeggyártásra alkalmassá tegyék.

A lombardiai helyzetről szóló első jelentések szerint a betegek mintegy felét, akiknek CPAP-műszerrel segítettek, nem kellett a lélegeztetőgépre tenni.

Közben brit ipari, technológiai cégek és mérnökirodák – köztük az Airbus, a Ford a Rolls-Royce és a Siemens – együttműködésével megalakult a Ventillator Challenge UK elnevezésű konzorcium, hogy lélegeztetőgépeket gyártson a brit egészségügyi szolgálat (HNS) számára, amely már több mint 10 ezret rendelt, bár a hatósági jóváhagyásra még várni kell. A gyártást április elején kezdenék.

A lélegeztetőgépek hiánya máshol is kreatív megoldásokra készteti az orvosokat. Olaszországból származik az az ötlet, hogy búvármaszkok használatával lélegeztessék a betegeket. Idő közben Belgiumban már klinikai teszteket terveznek az eszközzel.