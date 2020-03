Macskát fertőzött a koronavírus

COVID-19-cel fertőződött egy belgiumi macska – számol be a Live Science. Az állat az első ismert koronavírusos macska, korábban egy kutyánál már állítólag kimutatták a kórokozót, igaz, abban az esetben a vírus nem okozott tüneteket.

A macska gazdája egy héttel korábban betegedett meg, miután visszatért egy észak-olaszországi útról. Steven Van Gucht járványügyi szakértő szerint a macska hasmenést, hányást és légzőszervi tüneteket produkált. Az állat mintáiban nagy arányban mutatták ki a vírust, az élőlény kilenc nap alatt felépült.

Van Gucht szerint az emberek és a macskák légzősejteinek felszíne hasonló, a két faj ezért lehet fogékony a vírusra. Az embereknél a kórokozó az ACE2 nevű receptorfehérjét támadja, majd ennek segítségével a sejten belül kezd el szaporodni.

A 2003-as SARS járvány idején kutyáknál és macskáknál is kimutatták a betegséget, igaz, a fertőzés nem okozott jelentősebb tüneteket az állatoknál. Olyan esetet nem ismernek a szakértők, amikor egy háziállat adta volna át gazdájának a kórokozót. Egyes szakértők attól tartanak, hogy a mostani járvány miatt az állatelhagyások is gyakoribbá válhatnak. Fontos kiemelni, hogy az új koronavírus esetében sincs bizonyíték macskáról vagy kutyáról emberre történő terjedésre, a betegség továbbra is emberről emberre, ritkább esetben fertőzött felületről adódik át.