Az első népszámlálás, melyben számítógép is részt vett

„Borsod megyéből mintegy 146 ezer személyi és lakásív, valamint kb. 125 ezer épületív közel 25 millió adatát elektronikus gépagy segítségével dolgozzák fel” – ismertette az előkészületeket az Észak-Magyarország napilapnak 1959 nyarán Kovács Mihály, a Központi Statisztikai Hivatal

Borsod megyei igazgatója. A cikk szerint a részletes adatokat 1961 és 1963 között hozták nyilvánosságra, azonban egyes eredményeket (a népesség számát és nemek szerinti megoszlását)

hamar, már 1960 áprilisában közzétették.

A lap fel is hívja a figyelmet a gyors tempóra: „Mint érdekességet jegyezzük meg, hogy a korábbi népszámlálások adatainak feldolgozásán néha egy évtizedig is munkálkodtak” – fogalmazott egy névtelen szerző.

Az adminisztratív, könyvelési feladatok gépesítése viszonylag későn kezdődött. Noha a Lenin Kohászati Művekben az 1960-as évek derekán már számítógéppel (is) dolgoztak az anyaggazdálkodásért felelős szakemberek, a Fővárosi Tanács számfejtési, elszámolási, nyilvántartási feladatai közül csak 1973 elejétől bíztak párat „gépagyra” – igaz, ez utóbbi már IBM gyártmányú volt.