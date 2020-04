Ismét sikertelen volt a SpaceX tesztje

A SpaceX az elmúlt időszakban több alkalommal is kísérletezett fejlesztés alatt álló rakétarendszerével, a Starshippel. Az előző két prototípus kriogenikai tesztje ugyanakkor kudarcos volt, és a múlt hétvégén elvégzett kísérlet sem hozott sikert – számol be a Universe Today. Az SN3 jelű prototípusnál is szerkezeti hibát tapasztaltak.

A vizsgálathoz az eszköz tartályaiba extrém hideg nitrogént vagy oxigént töltenek. A tesztet egy olyan kísérlet után hajtják végre, melynek során szobahőmérsékleten töltik fel gázzal a rendszert, így mérve, hogy képes-e megbirkózni a repülés során jelentkező nyomásváltozásokkal.

A vizsgálatot április 2-3-án hajtották végre, nagyjából egy hónappal az SN1 kudarca után. Az akkori prototípushoz hasonlóan a mostani szerkezet is összeomlott. A legkorábbi ilyen tesztet 2019 novemberében végezték el, akkor a prototípus nem összeomlott, hanem felrobbant.

Elon Musk, a SpaceX alapítója szerint egy ilyen kísérletnél nem szokatlan a hasonló eredmény, az adatok pedig nagyban hozzájárulnak a precízebb fejlesztéshez. Már az SN3-hoz is készültek olyan kiegészítések, melyek az előző két prototípusnál még nem voltak meg. A kriogenikai tesztek egyelőre nem hoztak meggyőző eredményt, ezért a rakétarendszer kísérleti fázisában már most tapasztalható némi csúszás.