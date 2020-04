A hazai szeizmológiai adatokon is meglátszik a lezárás hatása

Nemrégiben számoltunk be arról, hogy több külföldi szeizmológiai megfigyelés adataiban észrevehető a járvány miatti lezárások hatása, most a hazai szeizmológusok is bemutatták az adatokat.

Az MTA Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma tette közzé a budapesti mérési adatokat, amelyeket a Sas-hegy mélyén elhelyezett modern, széles sávú műszer mér, különféle frekvenciákon (0,02 Hz, 0,1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz). A mérési adatokat március 9. és április 1. közti időszakra vetítve szűrték meg a fenti feltételek szerint.

A 20 Hz-es talajelmozdulásokon lehet a legjobban észlelni a korlátozó intézkedések miatti zajcsökkenést. Forrás: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

Az emberi tevékenység, mint pl. a közlekedés zaja az 1 Hz-nél nagyobb frekvenciákon érvényesül, és ez az eredményeken is megmutatkozott, leginkább a 20 Hz frekvenciájú rezgések körében volt szembetűnő a csökkenés. A reggeli munkába-iskolába járás okozta csúcsforgalmat mutató zajtöbblet, ami a görbén egy tüskeként jelentkezett, a járványügyi intézkedések előtti időhöz képest, jóval kisebb lett. Emellett a napközbeni zaj szintje is napról napra csökkent, illetve kisebb lett a különbség a hétköznap és a hétvége zajszintje között. Április elejére olyan szintre csökkent a 20 Hz frekvencián mért elmozdulások jele, mintha folyamatosan hétvége volna, vagyis ennyit számít az, hogy az emberi tevékenység kisebb.

A többi frekvencián is lezajló változások, leginkább már csak a szakavatott szem számára elkülöníthetőek.