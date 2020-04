Élő biológiai konferencia helyett internetes előadások

Miért indították el ezt az előadás-sorozatot?

A koronavírus járvány idején a felelősségteljes magatartás és a józan ész is azt diktálja, hogy a személyes kapcsolattartást igyekezzünk minimálisára csökkenteni. Számos biológus, kutató, természetvédelmi szakember számára így nehézzé vált, hogy eredményeiket, munkájukat meg tudják osztani kollégáikkal, a szakterületek képviselőivel, vagy az érdeklődő nagyközönséggel.

A tudományos konferenciák elmaradnak, vagy későbbi időpontra tolódnak. Több kutató ismeretterjesztés, szemléletformálás céljából tart kapcsolatot általános-, és középiskolás diákokkal, hogy a tudományos életpályát be tudják mutatni az érdeklődő fiatalok számára. Jelen helyzetben ezek a kapcsolattartások is nehezebbé váltak. A nehéz idők próbára teszik az embereket.

Barátaimmal úgy döntöttünk, hogy elindítunk egy projektet: az Online Biológia Konferenciát.

A szervezők: Bozóki Balázs (Debreceni Egyetem), Juhász Erika (ELTE), Orbán Ildikó (ELTE), dr. Patkó László (WWF) és dr. Vági Balázs (Debreceni Egyetem).

Célunk, hogy jelen helyzetben is szakmai fórumot tudjunk biztosítani a természettudományos információk megosztására, illetve ismeretterjesztő céllal természetvédelmi és biológiai tevékenységeinket, kutatásainkat be tudjuk mutatni az érdeklődők számára. A projektbe bekapcsolódó biológusok, kutatók, természetvédelmi szakemberek az otthonaikból online, élőben közvetítik szakmai illetve ismeretterjesztő előadásaikat. Az előadások tervek szerint áprilisban és májusban hétköznap esténként lesznek élőben nézhetők az Interneten. Az élő adás végén élőben kérdezni is lehet az előadót. Így próbáljuk minél inkább visszaadni egy hagyományos konferencia hangulatát.

Bozóki Balázs egy fokozottan védett magyar szöcskeegérrel. Forrás: Bajomi Bálint

Technikailag hogyan kell elképzelni ezt a sorozatot?

Az egyik közösségi oldalon létrehoztam az Online Biológia Konferencia oldalt. Ezen a felületen hirdetjük meg az előadások időpontját, címét, és az előadót. Egy rövid összefoglalót, absztraktot is kiteszünk, melyet figyelemfelkeltő stílusban készítünk el.

Az előadásokat egy videókonferencia program segítségével közvetítjük. Online közösségi szobákat hozunk létre, melyekbe belép az előadó és a hallgatóság. Ezek linkjét mindig az előadás előtt a közösségi oldalra tesszük ki. Az előadó a program első szakaszában megosztja képernyőjét, így a hallgatóság a saját monitorján, nagy képernyőn tudja követni az előadás diáit, kis képernyőn pedig az előadó látható.

A program második részében, az előadás után, az előadó fogadja a kérdéseket, illetve lehetőséget ad más szakembereknek, hogy mint egy hagyományos konferencián az előadás témájához hozzászóljanak, saját kutatási tapasztalataikat megosszák a témában. Így vélemény- és információcsere alakulhat ki. Az előadó természetesen nyitott a közönség bármely tagjának kérdésére is. Ezeket vagy írásban lehet küldeni az élő adás során, vagy bármelyik résztvevő saját webkamerájával és mikrofonjával be tud kapcsolódni, ha az előadás moderátora szót ad neki. A technikai rendszert igyekszünk úgy beállítani, hogy minél inkább visszaadja a hagyományos konferencia hangulatát, de az előadást ne zavarhassa egy esetleges technikai probléma amely bármelyik hallgatónál adódhat.

Hány előadást hirdettek meg eddig?

Eddig áprilisi időpontokra 11 előadást jelentettünk be. Ez folyamatosan bővül, ahogy valaki jelentkezik előadónak, vagy egy felkért előadó elfogadja meghívásunkat. Érdemes az oldalunkat követni, mert folyamatosan kerülnek meghirdetésre előadások. Az áprilisiak mellett hamarosan kiírjuk majd a májusi programokat is. A felkért előadóink mellé szívesen látunk bárkit, aki vagy szakmai, vagy ismeretterjesztő előadást tartana biológia, természetvédelem, vagy ezek határterületei témakörben. Főiskolai és egyetemi hallgatókat is biztatunk előadásra. A projektünkben közreműködő szakemberek örömmel segítenek nekik előadás megtervezésében, a megfelelő tudomány-kommunikációs stílus elsajátításában.

Említsen meg néhány témát, amiről szó esik a sorozatban!

Néhány példa a szakmai előadások közül: pár napja Dr. Patkó László mutatta be a nagyragadozók védelmét participatív módon. Ennek az előadásnak érdekessége volt, hogy az előadó mellett megszólalt Juhász Erika ökológus, és Dósa Elek Levente a Pro Szent Anna Egyesület ügyvezető igazgatója, aki mindennapi munkája során is találkozik az ember-nagyragadozó konfliktussal. Fiatal kutatók közül előad például Balog Luca, fonálférgekről szóló kutatásáról, vagy Juhász Erika az eurázsiai hódhoz kapcsolódó kutatásairól. A Debreceni Egyetem egyetemi docense Dr. Rácz István András a biológia tudomány kandidátusa is elfogadta felkérésünket, aki az egyenesszárnyúak hazai szakértője.

Lesznek olyan előadások is, melyek a természeti értékeket nem csak kutatók számára mutatják be, hanem nagyobb nyilvánosságnak szólnak, ilyen például Radics Tamás digitális szafarija Ugandában, vagy Dósa Elek Levente digitális túravezetése a Szent Anna-tóhoz. Különleges előadónk egy karateedző, Fási Tibor aki előadásában megmutatja, hogy a sporton keresztül hogyan szólít meg fiatalokat és vonja be őket a gyakorlati természetvédelmi tevékenységekbe.

Hogyan lehet bejelentkezni?

A videókonferencia oldalon létrehozzuk a szobát, melyek linkjét kitesszük a közösségi oldalra. A szobákba könnyen be lehet lépni és követni az előadót. Természetesen ha valaki nem használ közösségi oldalt, lehetőség van arra is, hogy e-mailen keresztül értesüljön a szoba helyszínéről, illetve a nyilvános oldalunk közösségi oldal mindenki számára elérhető.

Az interjút készítette: Bajomi Bálint – bajomi.eu