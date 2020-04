Lehetséges német és brit járványügyi intézkedések a közeljövőben

Németországban március közepe óta szinte teljesen leállt az élet a koronavírus-járvány miatt. A kijárási és egyéb korlátozások egyelőre április 19-ig maradnak érvényben. A szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői 15-én egyeztetnek arról, hogy miként alakítsák a szabályokat április 20-tól.

A koronavírus-járvány lassítására bevezetett németországi korlátozások fokozatos lazítását és a vírus jelenlétének minél szélesebb körű, folyamatos megfigyelését javasolja, 2020. április 14-én kiadott állásfoglalásában a német nemzeti tudományos akadémia szerepét betöltő Leopoldina (Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften).

A korlátozások lépésenkénti visszavonásának feltétele a járványügyi helyzet stabilizálása és alakulásának legszorosabb, lehetőleg valós idejű követése. Ezért el kell érni, hogy alacsony szinten állandósuljon az új fertőzöttek száma, ne fenyegesse túlterhelődés az egészségügyi ellátórendszert és mindenki fegyelmezetten betartsa az óvintézkedéseket, azaz a tisztasági előírásokat, az egymás közötti lehetőleg két méter távolság tartását, a száj és orr eltakarását a közösségi közlekedésben és minden egyéb esetben, amelyben a távolságtartás nem biztosított, például az üzletekben és a hivatalokban.

El kell érni azt is, hogy a tüneteken és a fertőzésveszéllyel járó kapcsolatokon alapuló koronavírus-tesztelési gyakorlat mellett országos és térségi reprezentatív felmérésekkel is monitorozzák a lakosság úgynevezett átfertőzöttségének mértékét és a vírussal szembeni ellenálló képesség alakulását, mert csak így lehet pontos helyzetértékelést és alapos előrejelzést készíteni, ami elengedhetetlen a döntések mérlegeléséhez.

A Leopoldina új óvintézkedésként a szájat és az orrot takaró házi készítésű maszk – kendő, sál vagy egyéb alkalmatosság – bizonyos helyzetekben kötelező viselésének bevezetése mellett azt is javasolja, hogy ösztönözzék a fertőzési láncolatok feltárására és megszakítására szolgáló úgynevezett kapcsolatkövető okostelefon-alkalmazások (contact tracking app) önkéntes használatát.

A mások mellett orvosok, jogászok, közgazdászok és szociológusok közreműködésével kidolgozott állásfoglalásban kiemelték, hogy indokoltak voltak a társadalom és a gazdaság működését csaknem teljesen befagyasztó durva korlátozások a járvány kezdeti, dinamikus szakaszában. Azonban az államnak az élet és az egészség védelme mellett arról is gondoskodnia kell, hogy helyreálljon az állampolgárok társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális cselekvőképessége.

Az állami intézkedések társadalmi elfogadottságának biztosításához az egyén saját egészségének védelmére és a közösség iránti szolidaritására épülő „belső motiváció” fontosabb, mint a fenyegetés büntetéssel. Ezért egy megvalósítható menetrendet és egy világos lépésekből álló csomagot kell készíteni a mindennapi élet fokozatos normalizálására, mert így mindenkinek irányíthatóbbá és tervezhetőbbé válik az élet, ami hozzásegít a járvány súlyos megpróbáltatásainak elviseléséhez, „az aktuális terhelés negatív lelki és testi hatásainak minimalizálásához”.

A 19 oldalas tanulmányban mindenekelőtt az oktatási rendszer, a közösségi élet és az állami, közigazgatási intézményrendszer, valamint a gazdaság újraindításáról fejtettek ki javaslatokat.

Az oktatási rendszerrel kapcsolatban kiemelték, hogy az otthoni tanulás tovább súlyosbítja az eleve erős társadalmi esélyegyenlőtlenséget, ezért vissza kell állítani az iskolák működését, amint csak lehet. A tanítás újraindítása az általános iskolák végzős évfolyamaiban a legfontosabb. Egyelőre néhány alaptárgy oktatását lehetne beindítani, legfeljebb 15 fős csoportokban, a tanulókat arcmaszk viselésére kell kötelezni.

A középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben már szélesebb körben lehet támaszkodni a távoktatási módszerekre. Arról azonban gondoskodni kell, hogy a járvány miatt ne maradjanak el vizsgák, így például ne halasszák el az idei érettségit.

Az oktatás mellett az összes további területre érvényes alapszabály, hogy a vírus lehetséges terjedésének ellenőrzése céljából mindig kisebb csoportokat kell kialakítani, amelyek tagjai együtt tanulnak vagy dolgoznak, a pihenőidőt, ebédidőt is együtt töltik el és nem érintkeznek más csoportokkal – áll a Leopoldina tanulmányában.

A bölcsődékről és óvodákról azt írták, hogy ezek az intézmények várhatóan tartós szünetre kényszerülnek, mert a kisgyermekeknél nem lehet betartatni a maszkviselési és a távolságtartási szabályt.

A közéletről, az állami intézményekről, a közigazgatásról, a kultúráról és a szabadidő eltöltéséről kifejtették, hogy stabil járványügyi helyzetben és kellő körültekintéssel mindenütt újra be lehet indítani az életet. Lehet például ismét utazni vagy koncertre járni, ha mindenki visel maszkot és a szervezők, szolgáltatók biztosítják a kellő távolságot az emberek között.

A gazdasággal kapcsolatban kifejtették: arra kell törekedni, hogy az „elkerülhetetlen recesszió ne legyen túlságosan mély” és minél hamarabb beinduljon a növekedés. A gazdaságpolitikában az eddiginél erősebben kell érvényesíteni a környezeti fenntarthatóság elvét azért is, mert ezen a területen “hatalmas lehetőségek” mutatkoznak.

Nagy-Britannia még a tetőzés szakaszában jár a járvány, ezért egyelőre várni kell a vírus terjedésének megfékezését célzó korlátozások enyhítésével.

Német Dominic Raab külügyminiszter, aki a Covid-19 betegségből lábadozó Boris Johnson miniszterelnök helyett látja el a kormányfői feladatokat, a Downing Streeten tartott sajtóértekezletén április 13-án elmondta: már vannak kedvező jelek arra, hogy az emberek közötti érintkezést korlátozó intézkedések hatékonyak, mivel az új fertőzések és az újonnan kórházba kerülők számát jelző görbe kezd laposodni. „Kezdünk nyerésre állni ebben a csatában” – fogalmazott Raab.

Hozzátette ugyanakkor: jóllehet a kormány elvégzi a korlátozó intézkedések törvényben előírt, e héten esedékes felülvizsgálatát, most még nem várható a korlátozások enyhítése. A külügyminiszter szerint ugyanis a három hete érvényben lévő intézkedések idő előtti feloldása újabb járványhullám kialakulásának veszélyével járna.