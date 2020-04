Tudjuk-e milyen érzelmeket rejtenek a macskák arckifejezései?

Egy nemrégiben elvégzett felmérés szerint leginkább fiatal nők képesek erre, és egyáltalán nem csak macskatulajdonosok. Georgia Mason, a kanadai Guelph-i Egyetem viselkedéskutatója vezette a vizsgálatokat, amelyekből kiderült, hogy csak egészen kevesen vannak, akik képesek következetesen kódolni a macskák arckifejezéseit, számolt be a nationalgeographic.com.

A vizsgálathoz a kutatók az interneten, vagyis a világ legnagyobb macskarajongó-klubjában folytattak felmérést, összesen 85 ország 6329 lakója részvételével. A résztvevők 20 rövid videót néztek meg macskákról, és meg kellett határozniuk, hogy a macska vajon boldog, vagy szomorú volt-e a felvételen. Az átlagos találati arány alapján a 20 videóból 11,85 esetében találta el helyesen az alany a macskák arckifejezését, ez kb. 59 százalék helyes találatnak felel meg, vagyis a véletlennél kissé jobb volt. Az alanyok 13 százaléka azonban ennél többre volt képes: a 20 videóból 15 esetében jól ismerte fel a macska érzelmét, ezek a 75 százalékos találati arányú alanyok voltak a macskasuttogók.

A fiatal nők, főleg, ha állatorvosi vagy ápolási tapasztalattal is rendelkeztek, jó eséllyel kerültek a macskasuttogók közé. Masont meglepte, de az, hogy valakinek volt-e saját macskája, kevésbé befolyásolta az eredményt.

Ha szeretné kipróbálni magát, a vizsgálatban használt kvíz egy rövidített változatán itt megteheti! (A kvíz angol szövegű, de csupán a macska pozitív vagy negatív érzését kell bekattintani a rövid videók alatt, ezt követően választ kapunk a macska érzelmének okára is, a végén pedig számszerűen megkapjuk a helyes találatokat.)

Morcos macskák

A kutatás eredményét az Animal Welfare szakfolyóirat közölte a 2019. novemberi számában. Mason elmondta, hogy az ember esetében az arckifejezések nagyon is szerves részei a kommunikációnak, még akkor is, ha alulértékelt a jelentőségük. Nemrégiben kiderült, hogy számos állat, a patkányoktól a kutyákon át egészen a lovakig, képes arckifejezésekkel elárulni az érzelmeit. Egy szintén 2019-ben megjelent tanulmányból az is kiderült, hogy a macskák is ezen állatok közé tartoznak, és ez a tanulmány azt sugallta, hogy képesek lehetünk megérteni a macskák érzéseit.

Mason és az egyetem Campbell Állati Jólét Kutató Laborjában dolgozó kollégái ennek akartak utánajárni, ezért a világ legnagyobb macska-viselkedéstani videó gyűjteményéhez, a Youtube-hoz fordultak segítségért. Sok-sok órányi videót néztek át, s azokat keresték, amelyek 4 másodperces időtartamban mutatták be a macskát egyértelműen pozitív vagy negatív érzelmi helyzetben, és a felvételen jól látszott a macska arca, vagyis a szeme, orra, szája. A videók leírásai vagy a hangfelvétel részük elárulta, milyen helyzetben is készültek, s nem túl meglepő módon a negatív érzelmek zömét az állatorvosnál mutatták a zsebtigrisek. Az olyan felvételeket nem válogatták be a kutatók a mintába, ahol a macska hátrahúzott füllel, fogait mutatva látszott, vagyis az egyértelműen erős félelmet kifejező helyzetek kimaradtak. Összesen 40 videót választottak ki, 20 pozitív, 20 negatív érzelmeket mutató cicáról, s ezeket tovább osztályozták aktívakra és pihenés közben készültekre, ügyelve rá, hogy a macska mozgása ne befolyásolja az érzelem felismerhetőségét. Ráadásként a kutatócsoport tagjai a saját macskáikról is készítettek felvételeket, azután véglegesítették a teszteket és előrukkoltak velük a közösségi médiában.

Az eredményekből nemcsak a macskasuttogók kis százalékára derült fény, hanem arra is, hogy az emberek könnyebben felismerték a pozitív érzelmeket, mint a negatívokat, pl. több mint 85 százalék helyesen állapította meg Mason saját macskája, Luke arckifejezéséről, hogy az állat elégedett.

Mikel Delgado, a Kaliforniai Egyetem macska-viselkedés szakértője szerint a kutatás elárulta, hogy az emberek egészen kevés információ alapján is képesek felismerni az állat érzelmeit. Azt is hozzátette, hogy remek kiindulópont egy ilyen vizsgálat ahhoz, hogy megfejtsék a macskák kommunikációját, de a kutató óva intett attól, hogy egyetlen apró információ alapján besoroljuk az állat érzelmi állapotát. „Rengeteget kell még tanulnunk a macskák testbeszédéről.” Példaként említhető a macska fülének vagy farkának helyzete, ezek szintén összefüggenek az állat érzelmi állapotával.

Keressük a jeleket

Mason a későbbre tervezett kutatásaiban szeretne arra is fényt deríteni, hogy miként képesek a macskasuttogók a kiemelkedő teljesítményükre. Olyan egyedi jelzésekre gondoljunk, amelyek információt adnak az illető számára a macska érzelmi állapotáról, ez az alaptudás nagyban segítené az állatorvosi ellátásban dolgozók munkáját, és persze a gazdik dolgát is. Hozzátette, nehogy azt higgyük, hogy a macskák csak a tonhalkonzerv nyitásának hangjára reagálnak pozitívan, valószínűleg egymás közti kommunikációjuk során használják ezeket az arckifejezéseket. Végszóként elmondta, „a macskák nagyon kifejezőek tudnak lenni, akkor is, ha alapvetően kifürkészhetetlennek tartjuk őket”.



A fenti videón a macskák nyávogásáról végzett svéd kutatással ismerkedhetünk meg. A szakemberek azért szeretnék megfejteni, miről nyávognak a cicáink, hogy jobban tudjunk velük kommunikálni, harmonikusabbá váljon velük a kapcsolatunk. A macskák, amint kinőnek a kiscica korukból, egymás közt már nem kommunikálnak többé nyávogással. A felnőtt macskák, akik emberekkel élnek, csak azért nyávognak, hogy velünk kommunikáljanak. Az új svéd kutatás ezeknek a miáuknak a jelentését szeretné feltárni. Arra is kíváncsiak, hogy mit szeretnek jobban a macskák: ha felnőttesen beszélünk hozzájuk, vagy, ha gyerekesen gügyögünk? Szeretnék azt is kideríteni, hogy a különböző helyeken élő macskák nyávogása különféle lehet-e.