Baráti kapcsolatok a flamingók között

A kutatók öt évig figyelték a flamingók viselkedését, és kiderült, hogy a szépséges rózsaszín tollú madarak kifejezetten keresik egyes fajtársuk társaságát, vele szívesen időznek, mintha közeli barátok lennének. Más egyedeket azonban elkerülnek, ami arra utal, hogy velük nem akarnak barátkozni.

Az Exeteri Egyetem tanulmánya a brit WWT Slimbridge Wetland Centre vízi állatrezervátumban élő négy flamingófaj viselkedéséről gyűjtött adatokat elemezte. A Phys.org tudományos ismeretterjesztő portálon bemutatott dolgozat a flamingók körében talált társas kapcsolatok között felsorolta a „házaspárokat”, az azonos nemű flamingók közötti barátságot és a három-négy tagú baráti társaságokat is.

„Eredményeink azt mutatják, hogy a flamingók összetett társadalomban élnek. Hosszú távú barátságokat kötnek a laza, alkalmi kapcsolatok helyett” – fejtette ki Paul Rose, az Exeteri Egyetem tudósa.

A flamingóknál nem csak arról van szó, hogy társat keresnek, és azzal időznek. Az egymással párosodó flamingók bizonyos időt együtt töltenek, de számos további kapcsolatuk is van. Megfigyelték, hogy nőstény vagy hím flamingók kettesével, hármasával vagy négyesben is rendszeresen töltik együtt az időt.

„A flamingók hosszú életűek, néhány példány már a hatvanas évek óta él a Slimbridge-ben, és a kutatásunk szerint barátságaik stabilan megmaradnak hosszú évek után is” – emelte ki a tanulmány szerzője.

A kutatók szerint a flamingók, akár az emberek, különböző okokból alakítanak ki barátságokat, barátságaik hosszú időtartama arra utal, hogy az természetben való túlélésük szempontjából is fontos.

Rose elmondta, hogy a tanulmány eredményei segíthetik e madarak fogságban tartott példányainak gondozását. A tudós szerint nagyon fontos, hogy a flamingók egyik állatkertből a másikba való költöztetésekor tekintettel legyenek a kialakult kötődésekre, barátságokra, és ne válasszák el a kapcsolatban álló példányokat egymástól.

A 2012-16-ig tartó megfigyelés adatait elemző kutatásban karibi, chilei, andoki és kis flamingók csoportjait vizsgálták. A csapatok létszáma 20 példánytól több mint 140 példányig terjedt, és a kutatók szerint minél nagyobb létszámú volt, annál összetettebbek voltak a bennük kialakult társadalmi interakciók.

Rose szerint eredményeikből azt a tanulságot is le lehet vonni, hogy a fogságban tartott flamingóknál érdemes minél nagyobb létszámú csapatot fenntartani.

A kutatásból kiderült, hogy az évszakok hatással vannak a flamingók társas viszonyaira, tavasszal és nyáron – a szaporodási szezonban – több kapcsolat szövődik a madarak között.

Rose szerint a társas kapcsolatok olyan fontosak a flamingók számára, hogy akkor is folytatják az interakciókat, ha esetleg egészségi állapotuk nem megfelelő.