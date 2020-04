Újabb lenyűgöző felvétel készült a Jupiter felhőiről

Bár Naprendszerünk legnagyobb bolygójának arca közismert a sávokkal és a Nagy Vörös Folttal, vannak a Jupiternek kevésbé híres, de legalább annyira jellemző alakzatai. Ilyen felvétel született 2020. április 10-én, amikor a NASA Juno űrszondája 8650 km távolságban elrepült a bolygó északi 50. szélessége felett (ez, ha a Földre vetítenénk, kb. az az északi szélesség lenne, ahol Krakkó található). A szonda a Jupiterhez képest 204 000 km/h sebességgel száguldott a felvétel készítése idején, ez volt a Juno 26. Jupiter-közelsége, számolt be a NASA.

A Juno kamerái által rögzített képeket, amint azokat a szonda rádióantennája segítségével hazaküldte a Földre, nyers kép formában a NASA elérhetővé teszi erre kijelölt weboldalán, és onnan bárki letöltheti, hogy feldolgozza őket saját ízlése szerint. Ezzel a lehetőséggel egyrészt a képfeldolgozáshoz értő rajongók számára jó elfoglaltságot biztosít, másrészt az így születő képek közül számos professzionális minőségű, és így felhasználható bemutatási, ismeretterjesztési, oktatási célokra is. A most nyilvánosságra hozott kép feldolgozását Kevin M. Gill végezte el. A kész képen nemcsak az egymásba csavarodó örvények szédítő mintázatát figyelhetjük meg, hanem a felhőzet szintjéből kiemelkedő, fehér színű felhőket is, amelyek látványa 3 dimenziós hatásúvá teszi a képet. E kiemelkedő, fehér felhők egy kis árnyékot is vetnek az alattuk húzódó sima felhőzet tetejére, ezért is oly látványos megjelenésűek.

Részlet a felhőzetet ábrázoló friss felvételből, jól láthatóak a térben kiemelkedő fehér pamacsok. Forrás: NASA / JPL / Kevin M. Gill

A Juno űrszondát 2011. augusztusában indították útnak Naprendszerünk legnagyobb bolygójához, 5 év alatt érkezett meg, azóta igen elnyúlt ellipszispályán kering körülötte, s időről időre, a pálya precízen megtervezett közelpontjai során a bolygó egyes területei felett végez méréseket és készít fotókat. Még jó egy éven át tart az űrszonda munkája, 2021. nyarán fejezi majd be a küldetését, addig még 9 alkalommal repül közel a Jupiterhez.