A SpaceX csökkentheti a műholdak okozta fényszennyezést

Az utóbbi időkben több alkalommal is feltűnnek furcsa, együtt haladó fénycsíkok az égen, melyeket Magyarországról is látni lehet. Ezek a SpaceX által felbocsátott Starlink műholdak. A projekt célja, hogy egy olyan flottát hozzanak létre, melynek segítségével világszerte biztosíthatnak gyors internetet. A SpaceX egyszerre 60-60 űreszközt szokott elindítani.

2020. április 22-én újabb műholdakat bocsátottak fel, a Starlink flottája így már 417 űreszközből áll. Bár a projekt az internetezést meggyorsíthatja, sok csillagász aggodalmát fejezte ki a program miatt. A vizsgálatok alapján a műholdak további fényszennyezést idéznek elő, ami megnehezíti az űrkutatást.

Elon Musk a közelmúltban a Twitteren számolt be róla, hogy megpróbálják orvosolni a problémát – írja a BBC. A SpaceX alapítója és vezérigazgatója szerint a fényszennyezést a műholdak rossz szögben álló napelemei okozzák. A cég célja az, hogy olyan árnyékolókat is létrehozzanak, melyek tovább csökkentik a tükröződést. A szakértők szerint ugyanakkor az űreszközök csak részben emiatt fényesek. A másik probléma az, hogy a többi műholdhoz képest közelebb keringenek a Földhöz, így látható fényük erősebb. Az űreszközök idővel feljebb emelkednek majd, de a vizsgálatokat így is zavarhatják.

A kutatók attól is tartanak, hogy a sok műhold miatt megnövekszik az ütközések esélye. A SpaceX célja az, hogy a Starlink flottát az évek során 12 ezresre növelje.