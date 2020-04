Kép készült a Föld felé közeledő aszteroidáról

Egyre jobb képek készülnek a Föld felé tartó aszteroidáról – számol be a Space.com. Az objektum jövő héten fog biztonságos távolságban elhaladni a bolygónk mellett.

A Puerto Ricó-i Arecibo Obaszervatórium 2020. április 18-án örökítette meg az égitestet. A legalább 1,5 kilométer széles 1998 OR2 április 29-én 6,3 millió kilométerre száguld majd el mellettünk. Csillagászati szempontból ez igen kis távolságnak számít, összehasonlításképp: a Hold a Földtől mintegy 385 ezer kilométerre kering.

Az Arecibót egyelőre nem zárták le a koronavírus-járvány miatt, a csillagvizsgáló munkatársai védőfelszerelésben dolgoznak az obszervatóriumban. A szakértők a közelmúltban a Twitteren számoltak be legújabb megfigyelésükről.

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it’s wearing a mask! It’s at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg

— Arecibo Radar (@AreciboRadar) April 18, 2020