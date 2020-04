Eligazodni a tudományos szakirodalmak tengerében

A karantén miatt egyrészt több konferencia is elmaradt és el fog maradni a mostani időszakban, másrészt megnőtt az igény az otthonról nézhető online tartalmak iránt. Ezekre reagálva indította útjára Bozóki Balázs az Online Biológia Konferencia sorozatot, melyben magyar kutatók tartanak előadást az interneten a kutatási területükről.

A konferencia harmadik előadója jómagam voltam 2020. április 10-én, előadásom címe: A szakirodalom tengere – állatfaj-visszatelepítések példáján

Az emberiség létszáma exponenciálisan növekszik. Ezzel párhuzamosan a tudományos kutatók száma is emelkedik. Hozzá jön még az az elvárás, hogy minden kutatónak lehetőleg minél többet kell publikálnia. Angolul ezt „Publish or Perish”-nek nevezik. Ez magyarul annyit tesz szabad fordításban, hogy ha nem publikálsz eleget, akkor kiesel a tudományos életből.

A fentieknek az a következménye, hogy növekszik a tudományos folyóiratok száma, és drasztikusan növekszik a megjelenő szakcikkek, könyvek, konferencia-összefoglalók száma. Előadásomban a természetvédelmi célú állatfaj-visszatelepítések példáján mutatom be ezt a folyamatot. 2018-ban például 217 publikáció jelent meg ezen a szakterületen. És ez „csak” a nemzetközi szakirodalom, az adott ország saját nyelvű szakirodalma nincs is benne. A 2018-as esztendő Magyarországon 250 munkanapból állt, tehát majdnem minden munkanapra jutott egy publikáció.

Hogyan fog ez a hatalmas mennyiségű tudás eljutni a többi kutatóhoz, akiknek limitált az ideje? Hogyan fog eljutni a felsőoktatásba, a középiskolákba és az általános iskolákba? Ez a jelenkori tudomány egyik jelentős problémája – ezt a kérdést járom körbe az előadásomban. Prezentációmat a visszatelepítések területéről vett érdekes történetekkel, szép fotókkal színesítem.

Tudományos cikkeim weboldalamon elérhetőek.

