Mekkora az Oktoberfest metánkibocsátása?

Holland és német kutatókból álló csoport végzett méréseket a 2018-as Oktoberfest idején, hordozható mérőkészülékekkel járták körbe a fesztivál területét jelentő városrészt. Mivel nem engedték be őket a fesztivál területére, ezért gyalogosan, illetve biciklivel járták körbe a felhúzott kerítés mentén a területet, és hátizsákban vitték a készüléket, amely mérte a levegőben előforduló számos gáz mennyiségét.

Az adatok órás lebontásban, reggel 8 és este 19 óra közt születtek meg, s hozzájuk még a helyszínen elhelyezett szélmérőből származó adatok is készültek, a kibocsátott gázok mozgásának modellezéséhez. A méréseket a fesztivál után is elvégezték ugyanezeken a pontokon, hogy legyen összehasonlításra alkalmas adat, összesen 69 kört tettek a fesztivál alatt és 25 kört utána. A számításoknál még a napi látogatószám alakulását is figyelembe vették, ezzel pedig az emberi hatást tudták mérni, az eredményeket pedig az Atmospheric Chemistry and Physics szakfolyóiratban tették közzé.

A fesziválnak helyet biztosító Theresienweise területe, a sárga vonal a kutatók által a mérőkészülékekkel bejárt útvonal, a fesztivál határvonalán. A fok megjelölések a szélirány-mérések miatt szerepelnek. Forrás: Atmospheric Chemistry and Physics

A mért eredmények a napi látogatószámmal egyenes arányban növekvő metánmennyiséget jeleztek. A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy ez vajon az emberek által kilélegzett, illetve az emésztőrendszerük alsó végén kibocsátott gázmennyiséggel, a szennyvízzel közvetlenül, vagy a látogatószámmal együtt változó egyéb tevékenységhez kötődik-e. Ilyen egyébnek minősül pl. a sör mellé kínált ételek sütéséhez, vagy a sörsátrak fűtéshez használt gáz.

A fesztivál területén négyzetméterenként 6,7 mikrogramm metánt bocsátott ki a „rendezvény” minden egyes másodpercben, azon az alapértéken felül, ami az átlagos napokon (amikor nincs fesztivál) jellemzi a területet. Ez a mennyiség nagyjából a fele annak, amit egy átlagos tehenészet kibocsát, így egyáltalán nem nevezhető jelentéktelennek.

Miből eredhet a kibocsátás? Az biztos, hogy a fesztivált látogató emberek száma e kibocsátásnak csak kis töredékéért felelhet közvetlenül, a kilégzés, flatulencia vagy a szennyvíz révén. A legnagyobb részét a fűtésre, sütés-főzésre használt földgáz üzemű berendezések adták, ezekből a szivárgás, illetve az elégtelen égés révén jutott a légkörbe metán. Mivel a legtöbb fesztiválon folyik ilyen tevékenység, ezért valószínűleg nem egyedülálló az Oktoberfest esetére a jelenség, hanem más, ennél esetleg sokkal nagyobb fesztiválok (pl. riói karnevál) nagyságrendekkel több metán kibocsátásáért lehetnek felelősek. Bár a fesztiválok rendszerint csak rövid időszakokra szennyezik metánnal a környezetet, globális szinten érdemes erre a forrásra is figyelni, s igyekezni kell a felesleges szennyezés visszaszorítására is.

Mivel az idei Oktoberfest elmarad, így egy kis lépéssel már közelebb is kerültünk a kibocsátás csökkentésének céljához, bár feltehetőleg a tanulmány szerzői nem egészen így képzelték el…