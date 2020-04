A nőstény emlősök tovább élnek, mint a hímek

A fent említett jelenséget egy nemzetközi kutatócsoport elemezte, melynek két magyar résztvevője is volt: Liker András biológus (Pannon Egyetem) és Székely Tamás viselkedés- és evolúcióbiológus (Debreceni Egyetem és Bath-i Egyetem). A kutatók vadon élő emlősök élettartamát vizsgálták, és statisztikailag szignifikáns eredményt találtak. 101 különböző faj (juhoktól az elefántokig) adatait vetetté össze. Eredményeik szerint a tanulmányozott fajok 60 százalékánál a nőstények élete átlagosan 18 százalékkal hosszabb, mint a hímeké. Emberek esetében a statisztika szerint a nők mintegy 7,8 százalékkal élnek tovább.

A francia Lyon 1 Egyetem munkatársai a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) tudományos lapban tették közzé statisztikai eredményeiket. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a nőstények hosszabb életkora nem az öregedésbéli különbségekből származik, hanem abból, hogy felnőtt korban a hímeknek nagyobb a halálozási kockázata.

Székely Tamás professzor, a Bath-i Egyetem Milner Központjának és a Debreceni Egyetemnek a munkatársa a tanulmány egyik szerzője így nyilatkozott a kutatásról: „Régóta tudtuk, hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak, de meglepődtünk azon az eredményünkön, hogy a nemek közötti élettartam különbsége még jelentősebb a vadon élő emlősöknél, mint az embereknél. A vadon élő nőstény oroszlánok például legalább 50 százalékkal tovább élnek, mint a hímek. Korábban úgy tudtuk, hogy ez főként a szexuális szelekció miatt van, mivel a hímek verekednek egymással a párzási időszakban, a hétköznapokban pedig a préda elvételéért. Ugyanakkor ezt az elméletet nem támasztják alá az adataink. Tehát más, komplexebb tényezőknek kell itt szerepet játszaniuk.”

Ezért a kutatók a következő lépésként azt tervezik, hogy összehasonlítják a vadon élő állatok adatait fogságban, azaz állatkertekben élő egyedekével. Az utóbbiaknak ugyanis nem kell ragadozókkal megküzdeniük az élelemért vagy párjukért versenyezniük. Ennek segítségével meg tudják majd mérni, hogy a nemek közötti egyes biológiai különbségeknek mekkora hatása van a várható élettartamra.

Azt is vizsgálni fogják, hogy a nyers környezeti viszonyok – mint például a kórokozók magas gyakorisága hogyan befolyásolja a két nem közötti életkorkülönbséget.

Írta: Bajomi Bálint – bajomi.eu