Diabéteszes sebek gyógyítására alkalmas hazai új készítmény

A cukorbetegség során fokozatosan károsodnak az erek is, ami jelentősen csökkenti a bőr védekező- és regenerációs képességét. Ez idővel a bőrfelület elhúzódó fertőzéseihez, bőrkeményedések, sebek kialakulásához vezet, ezek pedig folyamatos kezelést igényelnek.

Erős Gábor és munkatársai a dantrolen nevű hatóanyagról ismerték föl, hogy alkalmas a sebgyógyulás elősegítésére. Ezt a hatóanyagot hazánkban eddig egy viszonylag ritka, altatás közben fellépő szövődmény kezelésére használták. A sejtkultúrákon és egészséges állatokon végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a dantrolen helyileg oldat vagy krém formájában alkalmazva gyorsítja a sebek gyógyulását.

A hatóanyag alkalmazására az egyetem 2013-ban ideiglenes szabadalmi oltalmat kapott Magyarországon, majd elindították a folyamatot az USA-ban és az Európai Unióban is. Amerikában már korábban megkapta a védelmet a megoldás, a közel múltban pedig az Európai Szabadalmi Hivatal is az oltalom megadási szándékáról tájékoztatta az intézményt.

A gyógyszerfejlesztésben véget ért az úgynevezett pre-klinikai fázis, jelenleg a készítmény technológiai fejlesztése zajlik. Olyan félszilárd készítményt, krémet hoznak létre, amely hosszabb távon is stabil, megmarad a kezelési felületen.

A következő lépés – a megfelelő hatósági engedélyeket megszerezése után – a diabéteszes betegek egy csoportján a klinikai vizsgálatok elindítása lesz.