Amerika készül a holdbányászatra

A terv újabb lépés a NASA Artemis-programjában, melynek célja, hogy ismét embereket juttassanak a Holdra, az égitest körül létrehozzanak egy űrállomást, illetve bevonják a magáncégeket az űrkutatásba – írja a Reuters. A jogi tervezetet az Egyesült Államok egyelőre nem osztotta meg partnereivel.

Az űrutazásban érdekelt államok kulcsfontosságúnak tartják a Holdat, már csak azért is, mert az égitest révén lehetne a Marsot is elérni. Az nemzetközi megállapodás, az Artemis Accords keretében olyan biztonsági zónákat alakítanának ki a holdbázisok körül, melyek megakadályoznák a rivális országok és vállalatok közti súrlódásokat. A paktummal, illetve a nemzetközi jog segítségével a holdbányászatot is szabályoznák.

Az elkövetkező hetekben az Egyesült Államok megkezdi a hivatalos tárgyalásokat Kanadával, Japánnal, egyes európai országokkal, illetve az Egyesült Arab Emirátusokkal. A kezdeti egyeztetésekben Oroszország nem fog részt venni, mivel a Pentagon egyre inkább fenyegetőnek látja Moszkva amerikai kémműhold-ellenes műveleteit.

Az Egyesült Államok tagja az ENSZ 1967-es űrjogi egyezményének (Outer Space Treaty), a biztonsági zónák elképzelése ezen nemzetközi szerződés egyik vitatott pontja. Az érintett pont alapján nem lehet területi követelést megfogalmazni a Holdon, a biztonsági zónák pedig megfelelnének ennek az előírásnak.

Az Artemis Accords-zal az Egyesült Államok, az ENSZ-államokat megkerülve, csak az űrversenyben érdekelt országokkal állapodna meg. A kérdés az, hogy mely államok próbálnak majd csatlakozni, illetve hogy a rivális Kína miként fogadja az ötletet.