Hogyan hatnak a járványügyi korlátozások a környezetre?

A NOAA (az USA Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatala) 2020 áprilisában nagyszabású, és számos szakterületre kiterjedő felmérést indított a COVID-19 járvány környezeti hatásainak felmérésére. A járvány kapcsán elrendelt intézkedések miatt hatalmas területeken jelentősen visszaesett a közlekedésből, szállításból, vagy épp a gyártásból adódó szennyezés. A változásokat érdemes alaposan felmérni, mivel az így kapott adatokat akár a klímaváltozás kapcsán tervezhető intézkedések során is föl lehet majd használni.

Repülőgépes adatgyűjtés. Paulo Wilczak pilóta 2020. április 25-én Connecticut keleti része felett végez levegőminőségi méréseket. Forrás: NOAA

A megfigyelések, mérések alapján a NOAA szakemberei számításokat végeznek az időjárásra kifejtett hatásokról, például arról, hogy mennyiben változott a csapadék mennyisége, eloszlása hetek, hónapok alatt. E mérésekkel még az időjárás-előrejelzéshez használt modelleket is finomítani lehet majd.

Craig McLean, a NOAA légkörkutató részlegének egyik vezetője hozzátette: „Nem volna lehetőség ezekre az összehasonlításokra a NOAA által, az elmúlt évtizedekben felhalmozott hatalmas tudás, a szakembereink készítette modellek, és a rengeteg mérési eredmény nélkül. Ezeknek köszönhetően most új szemszögből nyerhetünk betekintést az óceánokat, a légkört, az időjárást, a levegőminőséget befolyásoló tényezőkbe. A korábbi munkáink tették lehetővé, hogy a most adódó példátlan helyzetből ki tudjunk hozni valami hasznosat is.”

A szakemberek összehasonlításokat végeznek felszíni és repülőgépes mérések adataiban a csökkenő légszennyezés, illetve az óceánokban a kisebb hajóforgalom miatt visszaesett zajszennyezés élővilágra kifejtett hatásairól is.

Gázkromatográfos tömegspektrométer a coloradói Boulderben, a NOAA légkörkémiai kutatólaborjában. A műszerrel a nap 24 órájában elemzik a légköri gázok pontos összetételét. Forrás: Jessica Gilman/ NOAA

Kiértékelik a műholdas mérések révén megszerzett új adatokat, a szén-dioxid, a metán, különböző aeroszolok, és a hétköznapi légszennyeződések esetében. Már most észlelték, hogy a légszennyező anyagok közt a legkisebb szemcsetartományú mennyisége kissé csökkent az USA keleti és nyugati államaiban, de kevesebb a káros talajszinti ózonszennyezése, és a szmog mennyisége is. Az új adatok segítik a jobb légszennyezettség-előrejelző modellek készítését is. Megfigyeléseket végeznek arról, hogy a visszaesett légi forgalom miként hat a felhőképződésre, s ezzel a felszínt elérő besugárzásra.

A NOAA nemcsak saját mérései alapján dolgozik, hanem számos más, a környezeti hatásokat vizsgáló szervezet, kutatóközösség munkájának koordinátoraként a begyűjtött adatokat rendszerezi, és hozzáférhető módon archiválja is, így bármilyen későbbi kutatásban felhasználhatóak lesznek.