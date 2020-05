Kenguruktól koraszülöttekig

Az 1970-es években Kolumbiában, ahol nem voltak elérhetőek a koraszülötteket óvó inkubátorok, olyan módszerrel igyekeztek a kisbabákat életben tartani, amelyet azóta már megismert a világ: a baba és a szülő bőrének érintkezésén alapuló „élő inkubátor” vagy kengurumódszer segített. Amit a technika hiánya hozott létre Kolumbiában, azóta a világon sokhelyütt elterjedt, elfogadott, elsődlegesen kiegészítő babagondozási módszerré vált, amelynek számos előnye van.

Az ausztrál Monash Egyetem kutatói e módszernek egy olyan pozitív hatását tárták fel, amelyre eddig másutt nem derült fény, az eredményt a Journal of Paediatrics nevű gyermekgyógyászati szaklapban tették közzé.

A kutatók 28-36 hétre született, összesen 40 kisbaba fejlődését követték, a babák szívfunkcióit és agyi véráramlásának intenzitását mérték fel ultrahangos vizsgálattal és EKG-vel. Minden babánál sor került a bőrkontaktusra (legtöbb esetben az anyukával). A vizsgálatokat elvégezték az édesanya mellkasára helyezés előtt még az inkubátorban vagy kiságyban, majd 60 perccel azt követően, hogy a szülővel testközelségbe került.

A mérések alapján a babák szívfunkciói és agyi véráramlása is jelentősen javult, így nőtt az agy oxigénellátása is, ez pedig az agyfejlődésre van igen jó hatással. Korábbi, szintén kengurumódszeren alapuló koraszülött-gondozási vizsgálatokból már kiderült, hogy gyorsította a baba érését a módszer, csökkentette a baba és a szülő stressz-szintjét is, illetve növelte az anyukák tejelválasztását.

A mostani vizsgálatból kiderült, hogy ezt részint azzal éri el, hogy javul a véráramlás, s így mind az oxigén, mind a tápanyagok hatékonyabban jutnak el a baba fejlődő szerveihez. Már napi egy óra „kenguruzás” is jótékony hatású.

Arvind Sehgal professzor, a kutatás vezető szerzője elmondta: „Valószínűleg a baba-szülő bőrkontaktuson alapuló módszer a természetes, és azzal, hogy a koraszülöttet elszakítják a szülőtől, fokozott stressznek teszik ki, amit a kenguruzás feloldhat. Reméljük, hogy a kutatásunkkal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy világszerte egyre több koraszülött-osztályon tegyék lehetővé a babák és szüleik számára e módszer gyakorlását. Ahol pedig már alkalmazzák, ott megnyugtathatja a szakembereket és a szülőket is, hogy valóban érdemes kihasználni e lehetőséget.”