Életmentő terápia a koronavírus ellen

A biológus-immunológus professzor elmondta: míg a vírust az emberek 80-85 százaléka könnyedén legyőzi, addig vannak, akik kétoldali tüdőgyulladást kapnak, és ha túl is élik azt, sokuk maradandó tüdőkárosodást szenved. A légzési elégtelenség és/vagy a bakteriális felülfertőződés következtében szeptikus sokk alakul ki a szervezetben, ez általános gyulladással jár, amit a gyulladásos fehérjék fokozott termelése, az úgynevezett citokinvihar kísér. Kutatásainak célja ennek a citokinviharnak a kontrollálása volt.

A professzor ezzel a problémával már hosszú ideje foglalkozik, és a citokinvihar ellen olyan peptideket, vagyis fehérjemolekulákat sikerült fejlesztenie, amelyek nem toxikusak, nincs mérgező bomlástermékük sem, nem halmozódnak fel a szervezetben, pár óra alatt elbomlanak. Fontos tulajdonságuk még, hogy miután vírusfüggetlenek, nem tud kialakulni velük szemben rezisztencia.

Baranyi Lajos ezekből a hatóanyagokból egy kombinált terápiát fejlesztett ki, amelynek részleteit addig nem hozza nyilvánosságra, amíg a szabadalmi eljárás nem zárul le. A lényegéről annyit elárult, hogy a hatóanyagok között a citokinvihart megakadályozó aktív fehérjemolekulák mellett egy, a sebgyógyulást serkentő és a tüdőkárosodást okozó fibrózist gátló anyag is van. A kezelés a gyakorlatban egy öt napig tartó infúziós vagy bolus (nagy dózisú) injekciós terápia, ami a labor- és kállatkísérletekben egyértelműen hatékonynak bizonyult.

A kutató elmondta: telefonon egyeztetett Jakab Ferenccel, a magyarországi koronavírus-munkacsoport vezetőjével, akivel abban maradtak, felveszik a kapcsolatot a nemzetközi klinikai vizsgálatokat támogató nagy európai (páneurópai) nonprofit szervezet magyarországi központjával.

Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutató Központ virológiai kutatócsoportjának vezetője 2020. május 7-én a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta: ígéretesnek tűnik a módszer, a citokinvihart meggátló terápia túl van a laboratóriumi és az állatkísérleti fázison, jelenleg szabadalmi eljárás alatt áll az Egyesült Államokban, amely után már a klinikai vizsgálatok következhetnek.

Jakab Ferenc beszélt arról is, hogy a járvány elleni védekezésben fontos mérföldkőhöz érkezett az ország, a járványgörbe felfelé és lefelé is elindulhat, ez azonban csak a lakosság fegyelmezettségén múlik. A vidéki lazító intézkedések nem azt jelentik, hogy vége a járványnak, az óvintézkedéseket – távolságtartás, maszk viselése, gyakori kézmosás – továbbra is szigorúan be kell tartani – hívta fel a figyelmet.