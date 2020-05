Megfelelhetnek-e a körülmények a Marson az életnek?

Az SwRI (Délnyugati Kutatóintézet), az USRA (az Amerikai Egyetemek Űrkutatási Társasága) és az Arkansasi Egyetem munkatársai közös vizsgálatot végeztek annak érdekében, hogy eldöntsék, vajon a Marsra érkező járművek, és később az emberek egy esetleges marsi ökoszisztémában kárt tudnának-e tenni, beszennyezhetik-e föli eredetű élőlényekkel a bolygót. Ehhez azt kellett felmérni, hogy a fizikai körülmények közt lehet-e olyan, amelynek köszönhetően az élet bármilyen formában fennmaradhatna.

A rendkívül száraz és hideg marsi környezetben a víz vagy azonnal megfagy, vagy elpárolog, kivéve, ha nagyon magas benne az oldott só mennyisége. Egy erősen sós oldat nemcsak jóval alacsonyabb hőmérsékleten fagyna meg, hanem a párolgása is lassabb, ráadásul a Marson bőven vannak sók, így azok sűrű sóoldatai is előfordulhatnak.

Dr. Alejandro Soto, az SwRI kutatója, a Nature Astronomy folyóiratban közzé tett tanulmány egyik szerzője elmondta: „Olyan helyszíneket vizsgáltunk meg a Marson, ahol a körülmények és a víz hőmérséklete lehetővé teszik, hogy az ismert élet szaporodni tudjon. Azt akartuk megtudni, hogy ezek a területek vajon lakhatóak-e. A marsi klímán és az űrszondák mérésein alapuló modellszámításokat végeztünk, s kiderítettük, hogy a sóoldatok hol és meddig képesek stabilak maradni.”

A számítások eredménye alapján, habár egyes sóknak köszönhetően akár a Mars felszínének 40 százalékán is lehet folyékony állapotú víz, de időben igencsak korlátozottan: maximum a marsi év 2 százalékában. Bár a földi extremofil élőlények közt rendkívüli tűrőképességűek vannak, az ilyen körülmények még ezek számára is ellehetetlenítenék a túlélést. Az időjárási adatok alapján sós oldatok folyamatosan akár hat órán keresztül is folyékony állapotban maradhatnak a marsi felszínen, ez kissé tágabb időtartam, mint a korábbi becslések alapján vélték. Azonban ezeknek az oldatoknak a hőmérséklete olyannyira alacsony, hogy a földi létformák számára biztosan nem volna itt lehetőség az életben maradásra, szaporodásra.

A Hale-kráter egy részlete; a sötét, gleccserszerűen elhelyezkedő sávokban folyékony sóoldat van, azonban ez sokkal hidegebb, mint a földi élet számára elviselhető legalacsonyabb hőmérséklet. Forrás: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

„Ezeknek az eredményeknek köszönhetően csökkent annak az esélye, hogy a Marsra utazva beszennyezzük az ottani környezetet, mivel a földi élet nem volna képes megmaradni. Emellett ahhoz is hozzásegítenek az adatok, hogy a lehetséges lakhatóság marsi körülményeiről többet megtudjunk”- tette hozzá Soto.