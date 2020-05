Szimulációban próbálható ki, hogyan lehet dokkolni a Nemzetközi Űrállomásra

A SpaceX-nek köszönhetően egy online platformon most mindenki kipróbálhatja, milyen lehet dokkolni a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) – számol be a Space.com. Május 27-én két asztronauta fog útnak indulni az ISS-hez a Crew Dragon űrhajó tesztrepülésének keretében. A szimulációban a felhasználók hasonló kezelőfelülettel találkozhatnak, mint a NASA űrhajósai.

A platformon olyan adatok érhetőek el, mint az állomástól való távolság, a magasság vagy a dőlésszög. A zöld számok a korrekciót jelölik, melyeket el kell végezni a megfelelő csatlakozáshoz. A kék számok a sebességre vonatkozó adatokat mutatják.

A képernyőn a zöld, rombusz alakú terület a cél. Az igazi űrhajósoknak nem ajánlott hirtelen, erőteljes mozdulatokat végezni, a precizitás sokkal fontosabb – erre a szimulációban is érdemes figyelni. A SpaceX szerint amikor a programban az űrhajó 16 lábra (5 méter) van az ISS-től, a sebességet 0,6 láb per másodpercre (0,2 méter per másodperc) érdemes csökkenteni.

A vállalat a Twitteren egy olyan videót is megosztott, melyben egy asztronauta gyakorlaton való részvételét szemlélteti. A szoftver hangüzenettel értesíti az űrhajóst, hogy legyen óvatos, a sisak ellenzőjét pedig hajtsa le, mielőtt megkezi a műveletet.

A valóságban a dokkolás irányítása opcionális, a Crew Dragon magától is képes felkapcsolódni, illetve leválni az űrállomásról. Az űrhajó tesztjén Bob Behnken és Doug Hurley fognak részt venni, később pedig, ha minden az elvárásoknak megfelelően alakul, négy űrhajóssal is kipróbálják a Crew Dragont.