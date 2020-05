Robotkutya terelte a juhokat

A videóval a vállalat azt szemlélteti, hogy robotjuk mennyire hasznos a mezőgazdasági munkában – számol be a ScienceAlert. A felvételen az is látható, hogy a Spot képes növényeket is ellenőrizni, illetve bejárni a kifejezetten nehéz terepeket.

Az összeállítást a Boston Dynamicsszel dolgozó Rocos robotikai vállalat készítette. A két cég célja az, hogy olyan robotokat alkossanak, melyek emberi irányítás nélkül is képesek elvégezni feladatukat. A mezőgazdaságban ez olyan gépeket jelenthet, melyek szemmel tartják földeket őrzik az állatokat.

David Inggs, a Rocos vezérigazgatója szerint a széles körű fizikai automatizálást egy felhő segítségével érhetik el. Inggs hozzátette, ügyfeleik többnyire azokat a munkafolyamatokat akarják automatizálni, melyek az emberek számára monotonak, sok kosszal járnak vagy veszélyesek lehetnek.

A Boston Dynamics az elmúlt években a Spot több lenyűgöző képességét is szemléltette már. A robot képes más gépekkel együtt dolgozni, ajtókat kinyitni, és nehezen járható terepen is fürgén mozogni. A mérnökök szerint a Spotot számos területen lehetne hasznosítani, többek közt a katasztrófa sújtotta régiókban. Az utóbbi hetekben az egyik robot Szingapúrt járva figyelmeztette a járókelőket a fizikai távolságtartás fontosságára.