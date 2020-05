300 ezer éves erdei őselefánt maradványokat találtak

A lelőhelyet 1995-ben fedezték fel, és azóta számos izgalmas lelet került elő, kezdve a kb. 400 ezer éves dárdákkal, folytatva kardfogú macska maradványaival, egészen a most megtalált, és kiváló állapotban megőrzött őselefántig. Eddig kb. 10 elefánt maradványai kerültek elő a lelőhelyről, a most bemutatott azonban minden eddiginél teljesebb csontváz, megvan az alsó állkapcsa, számtalan csigolyája és bordája, s három lába is. A leletről a Schöningeni Tudományos Múzeum adott hírt.

Az egyik kutató a csontokat tisztítja. Forrás: FORSCHUNGSMUSEUM SCHÖNINGEN

Az elefánt maradványainak feltásárásáról és vizsgálatáról Alsó-Szászország tudományos minisztere, Björn Thümler számolt be egy sajtókonferencián. Úgy tűnik, egyre gyümölcsözőbb a Schenkenberg Emberi Evolúciós és Őskörnyezeti Kutatóintézet, a Thübingeni Egyetem és az Alsó-szászországi Műemlékvédelmi Hivatal együttműködése. „Az egykori schöningeni külszíni bánya elsőrangú példával szolgál arra, hogy a klíma ingadozásai miként hatottak a környezetünkre, s az ősemberekre” – mondta Thümler miniszter.

A feltárás helyszíne, a háttérben az egykori külszíni bánya is látható. Forrás: Forschungsmuseum Schöningen

A feltárásokat végző régészek szerint az állat idős kora miatt pusztult el, az eddigi jelek alapján valószínűleg nem emberi vadászat végzett vele, de a csontokon ragadozók-dögevők harapásainak nyomai láthatóak, így a tetemből azért sokan lakmározhattak.

A heidelbergi ember (amely ekkor itt élt) gyakran fogyaszthatott elpusztult elefántot, bár, ügyes vadász volt, egy felnőtt elefánt túl veszélyes préda lett volna számára. E most megtalált maradvány mellett, egészen pontosan a csontok között, számtalan, emberi kőeszközökből származó szilánkot is találtak, amely a régészek szerint arra utal, hogy újraélezték a helyszínen a kőszerszámaikat az ősemberek, és valószínű, hogy pont ebből a tetemből vágtak húst, inakat, vagy hájat. Emellett két nagyobb, hosszú csontra is rábukkantak az elefánt teteménél a régészek, s a rajtuk talált kopásnyomok alapján az ősemberek eszközként használták ezeket.

Művészi elképzelés a heidelbergi emberekkel és az elefánt tetemével. Forrás: FORSCHUNGSMUSEUM SCHÖNINGEN

Az erdei őselefántok (Palaeoloxodon antiquus) gyakran tavak partján pusztultak el, és ezt valószínűleg jól tudták az emberek is, így járhattak is ide a tetemeket keresve, de teljesen nem lehet azt se kizárni, hogy vadásztak is e veszélyes óriásra.

Dr. Jordi Serangeli, a feltárások vezetője elmondta, hogy a többi schöningeni lelethez hasonlóan ez az elefánt is kiváló állapotban maradt fenn. A fogai kopottsága alapján, amint azt Ivo Verheijen archeozoológus magyarázta, az állat egy idős nőstény lehetett, 3,2 méteres marmagasságával és kb. 6,8 tonnás testtömegével a ma élő afrikai elefántteheneknél nagyobb termetű volt. A maradványaitól kb. 100 méterre egy kisebb, fiatal elefántokból álló csorda lábnyomaira is rábukkantak, ezek az állatok az iszapos tóparton szaladtak végig a 60 centis átmérőt elérő lábnyomokat vizsgáló Flavio Altamura (Sapienza Egyetem, Róma) véleménye szerint.

Az elefántok lábnyomait tartalmazó réteg. Forrás: FORSCHUNGSMUSEUM SCHÖNINGEN

Az elefántokon kívül a tó közelében számos más emlős is élt, oroszlán, medve, kardfogú macska, orrszarvú, vadló és más patások is előkerültek már. „A fauna hasonlóan gazdag volt, mint a mai afrikai szavannákon” – magyarázta Serangeli. Itt találták Európa legrégebbi vízibivalyát, őstulkát, és kardfogú macskáját is. Az egykori nedves iszapnak köszönhetően kiváló állapotban maradt fenn az a kb. 10 dárda és más hajítófegyver is, amelyet itt tártak fel.

A most bemutatott leletek már megtekinthetőek a Schöningeni Tudományos Múzeumban, azonban a csontokat tartalmazó talajrétegek vizsgálata még tart, így például a korabeli klímáról várnak még pontosabb adatokat a kutatók.