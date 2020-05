Orosz műhold törmeléke égett el a légkörben

2020. május 22-én Oroszország katonai műholdat bocsátott fel. Az űreszközt szállító Szojuz-2 rakéta az északnyugat-oroszországi Pleszeck űrrepülőtérről emelkedett fel, a titkosított műhold feltételezhetően az új orosz rakétafigyelő hálózat negyedik tagja volt.

A Roszkoszmosz szerint a rakéta sikeresen pályára állította rakományát, majd a Szojuz-2 harmadik fokozata visszazuhant a légkörbe – számol be a Space.com. A törmelék az elvárásoknak megfelelően Kelet-Ausztrália felett tért vissza, a fennmaradó darabok a számítások alapján Tasmaniától délre a Csendes-óceánba csapódtak.

Victoria állam középső és Tasmania északi részén is megfigyeltek tűzgömb formájában zuhanó törmeléket. „A lassú, nagyjából 6 kilométer per másodperces sebesség igen árulkodó, azt jelenti, hogy űrtörmelékről van szó” – mondta Jonti Horner, a Dél-Queenslandi Egyetem asztrofizikusa. Az aszteroidák és egyéb objektumok, melyek időnként elérik az atmoszférát, ennél jóval gyorsabbak.

