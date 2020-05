A káromkodás csökkentheti a fájdalom érzetét?

A káromkodás és a fájdalomcsillapítás közti kapcsolatról meglehetősen keveset tudni, a hipotézist nagyrészt Richard Stephens, a Keele Egyetem pszichológusa dolgozta ki. Nagyjából egy évtizeddel ezelőtt a szakértő csapatával arra jutott, hogy a jeges vízbe tartott kéz fájdalmát enyhíthetik a tabuszavak. A későbbi vizsgálatok azt is felfedték, hogy egy ember minél többet káromkodik, annál kevésbé hatnak az ilyen kifejezések a fájdalomérzetre. A kutatók szerint az összefüggésnek nincsenek nyelvi határai, és a káromkodás egyéb érdekes hatásokkal is jár, például erőérzetet ad, sőt a tabugesztusok, is hasonló hatást váltanak ki.

Stephens és kollégája, Olly Robertson a közelmúltban újabb tanulmányt jelentettek meg a témában – számol be a ScienceAlert. A szakértők ismét jeges vizet használtak, ezúttal azonban kitalált káromkodásokat mondattak a kísérlet alanyaival.

A 92 alany 3-5 Celsius-fokos vízbe tette kezét, a vizsgálat során szívritmusukat folyamatosan monitorozták. A résztvevőknek három másodpercenként kellett elismételniük négy szó egyikét: egy trágárságot, egy semleges szót vagy két kitalált trágár kifejezés valamelyikét. Az egyik fiktív szó inkább csúnyának, a másik viccesnek hatott.

Az eredmények alapján a kitalált kifejezéseknek kevés hatása volt, a valódi trágár szó viszont 32 százalékkal növelte a fájdalomküszöböt és 33 százalékkal a fájdalomtoleranciát. Azt nem tudni, hogy a tabuszavak miként segíthetnek megküzdeni a fájdalommal, de elképzelhető, hogy klasszikus kondicionálás áll a háttérben. Az emberek jellemzően gyermekkorukban tanulják meg ezeket a kifejezéseket, és elsősorban érzelmileg fűtött helyzetekben használják őket. Ez magyarázatot adhat arra is, hogy a fiktív trágárságok miért nem segítenek.