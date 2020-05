Meteorrobbanás történhetett Törökország felett

A vakító fényjelenséget többen is látták Artvin, Erzurum, Sivas, Tuncel, Trabzon és Ardahan környékén – számol be a ScienceAlert. A robbanás helyi idő szerint este 8:30 körül történt, még a detonáció hangja is számos területen hallható volt.

A tűzgömböt több szögből is sikerült megörökíteni, a felvételeken jól látható, hogy az objektum a magasban semmisült meg. Bár a szakértők meteorra gyanakodnak, még nem sikerült igazolni a felvetést, a hatóságok pedig egyelőre törmelékeket sem találtak.

A supposed meteorite was seen in several provinces in northern Turkey on Wednesday eveninghttps://t.co/AesTrnu8Yx — DAILY SABAH (@DailySabah) May 27, 2020

A légkört naponta akár több millió parányi meteor is elérheti, de csak töredékük idéz elő ilyen látványos fényjelenséget, és még kevesebb éri el a felszínt. A NASA tűzgömb-adatbázisában 1988 óta 822 eseményt rögzítettek, ez évi átlag 25 fénygömböt jelent.

🇹🇷Bu akşam saat 20.30 civarı Trabzon, Artvin, Rize, Ardahan, Erzurum, Muş başta olmak üzere birçok ilde görülen #meteor ‘un şu ana kadar çekilen en net görüntüsü pic.twitter.com/gbzHqgSitP — Corona Güncel (@Coronabilgi) May 27, 2020

A kutatók nem tudják pontosan, hogy az atmoszférát elérő objektumok miért is robbannak fel. A legvalószínűbb magyarázat az, hogy ahogy a kőzetek haladnak a légkörben, növekszik előttük a légnyomás, ennek hatására pedig apró repedések keletkeznek bennük. Ez a belső nyomást is megemeli, ami végül szétveti az objektumot.