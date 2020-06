Teljesen elektromos meghajtású repülőgépet teszteltek sikeresen

A magniX nevű repüléstechnikai cég olyan, nagyteljesítményű elektromos motorok fejlesztésével foglalkozik, amelyek elegendőek a repülőgépek meghajtásához. A cég célja nem csak az alacsonyabb költség, hanem a tiszta repülés is, elsősorban a kisebb távolságok megtételében. A repülőutak közel fele 800 kilométernél, 5 százaléka 160 km-nél rövidebb távolságú.

A cég most tesztelte sikeresen a világ legnagyobb teljesen elektromos repülőgépét, egy átalakított, 750 lóerős (560 kW) motorral felszerelt Cessna Grand Caravan 208-at. A tesztre a Washington államban lévő Moses-tó közelében került sor, a gép fél órás tesztútja nemcsak kibocsátásmentes, hanem csendes is volt, számolt be a Techxplore.

A magniX igazgatója, Roei Ganzarski elmondta, hogy ez csak az első lépés azon hosszú úton, amely lehetővé teszi majd a repülés zöldebbé tételét a nagy gépek esetében is. Az elektromos motorok kevesebb karbantartást igényelnek, s az üzemeltetésük 80 százalékkal olcsóbb a hagyományos üzemanyaggal működő repülőgépekhez képest. Az alacsonyabb üzemeltetés lehetővé teszi a légitársaságok számára, hogy eddig költséghatékonysági okból nem látogatott területekre is gazdaságosan eljussanak, s egyúttal a repülőjegyek árát is csökkentheti.

Ganzarski bízik benne, hogy 2021-re megkapja a motorja az FAA (az USA légügyi biztonsági hatósága) engedélyét, és ennek birtokában már utasokat is szállíthat majd az átalakított géppel.

Az átalakított Cessna hatótávolsága még rövid: a hagyományos meghajtású kb. 1900 km távolságot képes megtenni, az elektromos azonban egyelőre csupán 160-at, mivel a lítium-ion akkumulátorokban nem tudnak ennél hosszabb repülést lehetővé tevő energiát tárolni. A jövőben azonban a mostaninál erősebb, és kisebb tömegű akkumulátorok is készülhetnek, s ma még nem ismert technológia is segítheti majd a repülésnek ezt a formáját.

Hamarosan 20 utas szállítására alkalmas gépek is levegőbe emelkednek, azonban a 100 vagy ennél több ember szállítását végző nagygépek még 3-4 évtized távolságra vannak Ganzarski szerint. „Nem tudjuk, és egyelőre senki se tudja a repülőgépiparban, hogy mely technológia lesz majd a győztes, de mi készen állunk. Mindegy azonban, honnan jönnek az elektronok, a motorjaink képesek lesznek a magasba emelni és hajtani a repülőgépeket.”

A szén-dioxid mellett a fosszilis üzemanyagú repülőgépek számos káros anyagot bocsátanak még ki: kormot, nitrogén-oxidokat, kén-oxidokat, ólmot, ártalmas szénhidrogéneket. Ezek mind eltűnhetnek a repülésből, ha megvalósul az elektromos meghajtás.