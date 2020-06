Roncsmentés vs. érinthetetlenség

2020. május 18-án Rebecca Beach Smith, az Egyesült Államok norfolki szövetségi bíróságának – a TITANIC roncsával kapcsolatos amerikai ügyekben illetékes törvényszéknek – az elnöke, tengerjogi szakjogász döntésében engedélyezte a hajótest megbontásával járó leletmentést a TITANIC egykori rádiótávíró készülékének felszínre hozatala érdekében. A bíró ítélete megváltoztatta hivatali elődje 2000. óta érvényes döntését, amely általános érvénnyel tiltotta a hajótestbe való belevágást vagy az összefüggő roncs bármely részének leválasztását. A döntés sokak szerint a TITANIC roncsairól 1986-ban elfogadott szövetségi törvénybe, valamint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között a TITANIC-ról 2013-ban kötött és 2019. november 18-án hatályba lépett nemzetközi egyezménybe ütközik. Rebecca Beach Smith bíró arra hivatkozott, hogy az általa tárgyalt ügyben ezek a jogforrások nem irányadók, mivel kizárólag a 2000-res ítélet érvényéről kellett döntenie. Mi hát az igazság?

A kérdés összetett, tulajdonjogi és nemzetközi jogi természetű, hiszen a válaszadáshoz vizsgálni kell a következőket:

Ki és milyen alapon tekinthető a TITANIC-roncs tulajdonosának (ez jelöli ki a roncs tekintetében elsődlegesen döntésre jogosult személyek körét, illetve válaszol arra a kérdésre, hogy miért gondolhatja úgy egy magáncég, hogy tárgyakat hozhat felszínre a TITANIC roncsai közül)? Mely államoknak lehet joghatósága a TITANIC roncsai felett (ez jelöli ki a roncs és az azt érintő tevékenységek tekintetében alkalmazandó jogszabályokat, illetve válaszol arra a kérdésre, hogy beavatkozhat-e egyáltalán egy amerikai bíróság a roncsok sorsába)? Mire terjedhetnek ki a tulajdonos és a joghatóságot gyakorló állam(ok) jogai (ez jelöli ki a roncson végezhető tevékenységek körét, gyakorlásuk jogszerűnek elismert módját, illetve a rendelkező tulajdonosi és a szabályozó állami beavatkozások megengedett maximális terjedelmét)?

A tulajdonjog kérdése:

Alapvető tény, hogy minden hajónak van tulajdonosa, s e tulajdonos tulajdonjoga nem szűnik meg csak azért, mert a hajó a víz alá került. Már csak azért sem, mert a hajótörés helyszínének adottságaitól és a roncsmentésre alkalmas technika és technológia fejlettségétől függően egyáltalán nem törvényszerű, hogy egy elsüllyedt hajó örökre a víz alatt is maradjon (gondoljunk csak a közelmúltban hadgyakorlat közben szerencsétlenül járt orosz KURSZK atom-tengeralattjáróra, amelynek roncsait teljes egészében kiemelték). Három megkülönböztetésre és két jogintézményre mégis tekintettel kell lenni. A tengerjog ugyanis (mind a nemzetközi szokásjog, mind az ENSZ 1982-es Tengerjogi Egyezménye – United Nations Convention on Law at Sea / UNCLOS) különbséget tesz

1) a kereskedelmi hajókra és

2) a hadihajókra, valamint

3) a tulajdonjog feladásának szándékával elhagyott (ún.: derelinkvált – a latin derelinctio, „elhagyás” szóból) hajókra vonatkozó szabályok között. Ezek a hajók különböző jogi helyzetben vannak, s ehhez igazodnak a hajótörés, vagy a háborús zsákmányolás (illetve az ezekkel fenyegető veszély) esetén irányadó jogintézmények, azaz

4) tengeri roncsmentés jogának (ang.: law of salvage), és

5) a találás jogának (ang.: law of find) szabályai.

A kereskedelmi és a hadihajók tekintetében a tulajdonjogot és a joghatóságot a nemzetközi jog több évszázados elve, a „lobogó joga” (fr.: loi du pavillon) határozza meg (eszerint a hajóra annak az országnak a jogszabályai érvényesek, amelynek a lobogója alatt hajózik, s amely lobogó szerinti államban nyilvántartásba vették).

A lobogó – mint állami felségjelzés – az ókori görögöktől ered, s a vikingek használták először a tengeren közlekedő hajóik azonosítására. A hajózásban általánosan elterjedté a harmincéves háborúban (1618-1648) vált, de a hajók hivatalos állami nyilvántartásba vételéhez (lajstromozásához) kapcsolódó használata csak az 1823-as brit lajstromozási törvénnyel kezdődött meg (eszerint a lobogóviselés jogával és kötelezettségével csak olyan hajó rendelkezhet, amelyet nyilvántartásba vettek).

A lobogó – nemzetközi szokásjogból eredő – elsődleges szerepe a lobogóval jelölt hajó úszó államterületté minősítése volt, amennyiben úgy tekintették, hogy a valamely állam lobogóját viselő hajó a lobogó szerinti állam úszó területrésze (fr.: portion du territoire), mely minden más állam joghatósága alól mentességet (lat.: immunitas) és kivételt – területenkívüliséget (lat.: extra territorialitas) – élvez.

Ez a lobogó jogának elve, amely azonban rövidesen differenciálódni kezdett, amennyiben az elv elismerése és érvényesítése csak a nyílt tengeren (vagyis egyik államhoz sem tartozó területen) haladó hajók esetében nem ütközött nehézségekbe. Másik állam területén (folyóján, kikötőjében) tartózkodó hajó esetében azonban az elv érvényesítése nehezebb, mivel a lobogó szerinti és a parti állam szuverenitása konkurál egymással. Területenkívüliséget itt csak a lobogó szerinti államot képviselő szuverén személyek (állam- és kormányfők, követek) kizárólagos rendelkezésére álló hajók, valamint a parti állam vizeire a parti állam beleegyezésével befutott idegen hadihajók élveznek. E hajók – bár ténylegesen más állam területén vannak – mégis a saját államuk területén lévőknek tekintendők. Az összes többi hajón annak az államnak a területi felségjoga érvényesül, amelynek a területén ténylegesen tartózkodnak. A szabály tényleges alkalmazására nézve azonban az a gyakorlat alakult ki, hogy a parti állam hatóságai az idegen hajón elkövetett cselekmények miatt csak akkor lépnek közbe, ha az ügyben a hajóhoz nem tartozó személy, vagy a kikötő közrendje érintett. Az immunitás a hadihajók tekintetében azonban az elsüllyedésük után is korlátlan ideig fennmarad (pontosabban mindaddig, amíg létezik az általuk viselt lobogó szerinti állam), ami azt jelenti, hogy esetükben a mentési jog nem alkalmazható (a mentésükkel kapcsolatos minden kérdés kizárólag a lobogó szerinti államra tartozik). A hadihajó minőség megítélése azonban annál kevésbé egyértelmű, minél régebbi az adott hadihajó (a kereskedelmi- és a hadihajók csak a XIV-XV. században kezdtek differenciálódni, addig felfegyverzett kereskedelmi hajókat használtak hadicélokra, s ez a gyakorlat – noha nem általánosan – de később is fennmaradt, hiszen még a második világháborúban is bevetettek felfegyverzett kereskedelmi hajókat).

Az UNCLOS szerint a „hadihajó” olyan hajó, amely

1) valamely állam fegyveres erőihez tartozik (viseli az ilyen hajókat megkülönböztető külső jelzéseket),

2) az állam kormánya által megfelelően kinevezett katonatiszt parancsnoksága alatt áll,

3) akinek a neve a megfelelő szolgálati vagy ezzel egyenértékű lajstromban szerepel, és

4) olyan legénységgel látták el, amely a reguláris fegyveres erők fegyelmi szabályzatának hatálya alá tartozik.

Az elhagyott hajók ezzel szemben uratlan dolognak (lat.: res nullius – „senki dolga”) minősülnek. Ezek tekintetében a találó joga érvényesül, feltéve, ha a) igazolható, hogy az eredeti tulajdonos kifejezetten és nyilvánosan lemondott a tulajdonjogáról, vagy b) a hajó és/vagy az arról felhozott tárgyak eredeti tulajdonosa már nem fellelhető, illetve ezek tulajdonjogát senki sem követeli (és igazolja a saját tulajdonjoga fennállását). Az elhagyottnak mondott hajók esetében e feltételek fennállást a találónak kell bizonyítani.

Holland hadihajó lobogót köszöntő 21 ágyúlövése ifjabb Willem van de Velde „Üdvlövés” c. festményén. Forrás: Wikipedia

Amennyiben a fenti szabályok alapján valamely állam jogának hatálya alá tartozó kereskedelmi- vagy hadihajó, illetve az egyetlen állam jogának hatálya alá sem tartozó elhagyott hajó egy elsüllyedt roncs, akkor annak mentése (ang.: salvage) vagy megtalálása (ang.: find) esetén a következő szabályok irányadók. A mentés eredetileg a tengeri veszélytől, biztos pusztulástól fenyegetett hajó és/vagy rakomány önkéntes megmentése olyan személyek által akiknek nincs erre vonatkozó jogi kötelezettsége (tehát pl. nem a bajba jutott hajó legénységének a tagjai, mert ők az alkalmazási szerződésük alapján egyébként is kötelesek a hajó és rakomány megóvása érdekében közreműködni, ezért csak akkor minősülhetnek mentőnek, ha a tevékenységük a szerződéses kötelezettségük mértékét meghaladja). A jog szerint jutalommal kell elismerni azt, ha valaki jogi kötelezettség nélkül segít más értékét menteni. A jutalmat a mentés befejezésétől számított 2 éven belül lehet igényelni a tulajdonostól. A jutalom mértékének megállapításához figyelembe veendő szempontokat először az 1869-es Blackwall-ügyben határozták meg.

Eszerint szem előtt kell tartani:

1) a mentést végző által kifejtett munka nagyságát;

2) a mentéshez szükséges szakértelem összetettségét;

3) a mentéshez felhasznált eszközök értékét;

4) a mentéssel járó, a mentést végző által vállalt kockázat mértékét; 5) a megmentett dolgok értékét;

6) a rakományt és/vagy a hajót fenyegető veszély fokát.

A jutalom mértéke a tulajdonos és a mentést végző által felkért választott bíróság (tipikusan a bajból mentett hajót fogadó kikötő szerinti parti állam bírósága) által, a fenti körülmények mérlegelése útján, egyedileg kerül megállapításra. Alapvető szabály, ha sikertelen a mentés, akkor nincs jutalom (ez az ang.: „no cure, no payment” elve). Viszont, ha a mentési erőfeszítések következtében környezetszennyezést sikerült megelőzni, vagy mérsékelni (pl.: a süllyedő tankerből szivárgó olajt felfogni), a mentést végző akkor is kérheti a költségei minimum 30, maximum 100%-ának megtérítését, ha magát a hajót egyébként végül nem sikerült megmenteni. A mentési jog gyakorlásának két speciális esete van: 1) Az első eset a mentési szerződés (ang.: commercial salvage contract), amelyet kifejezetten azért kötnek a hajó- és/vagy rakománytulajdonosok, hogy tengeri vész esetén legyen olyan mentőegység, amelyet riaszthatnak. A XX. század végétől tipikus ezen szerződések esetén (amelyeket főként a brit Lloyd’s biztosítótársaság által alkalmazott szabadfelhasználású mintaszerződés – a Lloyd’s Open Form, röviden LOF) alapján kötnek, hiányzik a mentés klasszikus önkéntessége, egyebekben viszont a fenti szabályok ezekre is irányadók. 2) A második eset a történelmi mentési szerződés, amely a legalább egy évszázada a tengerfenéken nyugvó hajók és/vagy a rakományuk felszínre hozatalára irányul. Ezek esetében a műveletek minden kockázatát és költségét (a roncs lokalizálásának, megközelítésének és kutatásának összes költségét, stb.) a mentést végző viseli. A nemzetközi jog több történelmi roncs kutatásával összefüggésben hozott bírósági döntést ismer, amelyek során alapvető nehézséget okozott már annak a megállapítása is, hogy a mentést végző kitől követelheti a mentési jutalmat. Az 1622-ben Florida partjainál elsüllyedt spanyol ÑUESTRA SEÑORA de ATOCHA esetében a mentést végző Mel Fischer vállalkozása arra hivatkozott, hogy találta a spanyol állam által derelinkvált (elhagyott) roncsot. Florida állam azonban nem uratlannak, hanem amerikai állami tulajdonnak tekintette a (mindaddig ismeretlen) lelőhelyet (azon az alapon, hogy az a parti tengerében feküdt, ahol a víz alatt lévő tárgyak felett a parti állam joghatósága kizárólagos), ezért elkobzással és letartóztatással fenyegette meg a mentést végzőket, végül mentési szerződést kötött velük, amely alapján a teljes feltárt érték 75%-a mentést végzőket illette meg. A spanyol állam itt még nem tiltakozott, de az elsüllyedt spanyol hajókkal kapcsolatos politikájának megváltozását követően a La GALGA és a JUNO nevű, 1763-ban elsüllyedt hadihajók roncsmentését már tulajdonjogot követelve igyekezett megakadályozni. A roncsból leleteket felhozó társaság ezért a spanyol államtól kért mentési díjat, amely azonban a kérelmet elutasította, mondván, hogy a lelőhelyet hadisírként tartotta nyilván és nem kívánt semmit sem felhozni onnan. A mentési és a találási jog egymáshoz való viszonya tehát rendszeres vitaforrás. Ennek az elsődleges oka az, hogy a két jogintézmény részletszabályai nincsenek egységesen – egyforma részletességgel – kidolgozva (a mentés jól szabályozott, a találás nem) és országonként eltérő, hogy melyik joganyagot részesítik előnyben. A brit jog (amelyet az azt követő országok széles köre alkalmaz) például a roncsot elsődlegesen a jogos tulajdonosához tartozónak tekinti és a mentést végzőnek legfeljebb az arányos mentési díjhoz való jogát ismeri el. Az Egyesült Államok joggyakorlata ezzel szemben – bár elismeri a hadihajók elsüllyedés után is fennmaradó állami immunitását – a leleteket elsődlegesen a megtaláló tulajdonában állónak tekinti (ugyanakkor nem ismeri el a történelmi hajók mentését megbízás nélkül lebonyolítók mentési díj iránti igényét). A roncsokkal összefüggő versengő igények miatti peres ügyekben így a jogos tulajdonos (ang.: rightful owner) és a mentést végző jogutódja (ang.: successor-in-interest) gyakran a számára kedvezőbb joggyakorlatot követő országokban terjeszti elő az igényét abban bízva, hogy a javára szóló döntés születhet (ez a bírói fórumok közötti válogatás – az ún. forum shopping – jelensége). A joghatóság kérdése:

Mint láttuk, a tengeri veszedelemből mentett hajó esetén a mentési díjjal összefüggő jogviták tekintetében annak az államnak a bírósága rendelkezik joghatósággal, amelynek a kikötőjébe a veszélyből menekült hajó a mentést követően megérkezik. A tengerfenéken nyugvó, különösen a történeti roncsok esetében azonban a lelőhely földrajzi helyzete is befolyásolja a joghatóságot, ami különösen fontos lehet azon államok esetében, amelyek nem ismerik el a történelmi mentést megbízás nélkül lebonyolítók mentési díj iránti igényét (az ilyen államok területéhez tartozó lelőhelyről történő roncsmentés esetén ugyanis a mentést végző nem számíthat a jogai elismerésére mindaddig, amíg megbízást nem szerez a jogos tulajdonostól, vagy az engedélyezésre jogosulttól). Ebből a szempontból az állami joghatóság az ENSZ 1982-es tengerjogi egyezményében azonosított tengerrészeken eltérően alakul. A parti tenger alapvonalán (a partmenti szigetek és öblök nyílt tenger felé eső, a szárazföldtől távolabbi pontjait összekötő vonalon) belüli tengerrész az államterület része. Az e vonaltól számított 12 tengeri mérföldes (22,2 km-es) zóna – az ún.: parti tenger (ang.: territorial sea) – ahol a parti államot mindazon jogok megilletik, amelyeket a saját szárazföldi államterületén szokásosan gyakorol (vagyis a teljes szuverenitása kiterjed a vízfelszínre, a felszín alatti vízoszlopra, a vízoszlop alatti tengeri aljzatra és altalajra, valamint a vízfelszín feletti levegőoszlopra. Minden – e 12 mérföldes határon túli – tengerrész a nyílt tenger (ang.: high seas) nemzetközi vizeihez (ang.: international waters) tartozik. A parti állam azonban a nyílt tengernek a saját parti tengerével szomszédos részén három meghatározott övezetben különböző mértékű felhatalmazással rendelkezik és az egyes övezetekben bizonyos jogokat gyakorolhat.

A tengeri államterület részei, a parti tenger és a nyílt tenger különböző övezetei. Forrás: rajzolta: Dr. Balogh Tamás A hajóroncsok jogi helyzete Forrás: összeállította: Dr. Balogh Tamás A jogosultság terjedelme:

A hajóroncsokat eredetileg pusztán közlekedési eszköznek tekintették, így értéküket is csupán a beépített/felhasznált építőanyagok, gépek és felszerelés értéke, illetve a rajtuk szállított rakomány (valamint személyszállító hajók esetében az utasok személyes holmijának) értéke alapján határozták meg, s a mentési jogon kívül nem is foglalkoztak velük. A történeti roncsok jogi helyzetét a nemzetközi jogban végül csak az 1980-as években rendezték több lépésben. 1) Először az Európa Tanács nevelésügyért és kultúráért felelős bizottsága vette napirendre a kérdést, amikor 4200-as számú jelentésében és 848-as számú ajánlásában a történeti roncsok védelmére vonatkozó európai egyezmény megalkotását javasolta 1976-ban és 1978-ban. Ez volt az első eset, amikor az addig csak a szárazföldön lévő tárgyakra használt kulturális örökség fogalmát a legalább 100 éve víz alatt fekvő régészeti jellegű tárgyakra is alkalmazták. 2) A csak Európa egy részén érvényes – regionális – szabályozási javaslatot (amely nyomán végül is akkor nem született európai egyezmény) 1982-ben már univerzális szabály követte, amikor az UNCLOS 149. és 303. cikke a tengerben lévő régészeti és történelmi jellegű tárgyakként rendelkezett a hajóroncsokról a nyílt tengerben fekvő lelőhelyek és az onnan származó leletek nemzetközi védelme, illetve lelőhelyek engedély nélküli feltárása, a leletek illegális kereskedelme elleni közös fellépés érdekében. Ez volt a ténylegesen is hatályba lépett legelső nemzetközi szabályozás a történeti roncsok vonatkozásában. 3) Végül 2001-ig kellett várni, amíg az UNESCO égisze alatt (de az 1978-as európai javaslat meghatározó elemeinek átvételével) megszületett az első speciális nemzetközi egyezmény a víz alatti kulturális örökség védelméről. Az egyezmény célja a kincskeresés, valamint a profit-célú régészeti kutatás megszüntetése, a nemzetközi vizekben zajló tevékenység szabályozása, szakmai minimum felállítása, valamint a területileg, illetve kulturálisan több ország által érintett lelőhelyek kutatásának elősegítése. Az egyezmény a víz alatti kulturális örökség tárgyait az emberiség közös kulturális öröksége részének ismeri el, amelynek megőrzéséről, roncsolás-mentes feltárásáról, megismertetéséről, az ezt segítő oktatási és szabadidős lehetőségek használatáról és fejlesztéséről gondoskodni kell. Az egyezmény ezért kötelezővé teszi a lelőhelyek védelmét és azt, hogy csak a víz alatti régészet szakértői tárhassák fel azokat. Az egyezmény 2. cikk (5) bekezdése azt is egyértelműen rögzíti, hogy a víz alatti kulturális örökség értékeinek helyben történő megőrzése elsőbbséget élvez az érintett örökségre irányuló bármilyen más tevékenységhez (pl.: kiemeléshez, restauráláshoz, bemutatáshoz, stb.) képest. Az egyezmény számos részletszabályt tartalmaz a megfelelő védelem érdekében:

A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló egyezmény alapján teljesítendő kötelezettségek. Mivel az egyezményt Magyarország is aláírta, a kötelezettek között magyar állampolgárok szerepelnek, de értelemszerűen minden, az egyezményt aláírt ország állampolgárát ugyanezek a kötelezettségek terhelik. Forrás: összeállította: Dr. Balogh Tamás

Mit jelent mindez konkrétan a TITANIC esetében?

A tulajdonosi minőségre (mentésre és találásra), az állami joghatóságra (szabályozásra és bírói eljárásra) és a jogosultságok terjedelmére (a jogokra és kötelezettségekre) vonatkozó nemzetközi szabályok fényében a TITANIC roncsainak jogi helyzete a következő.

Ki a TITANIC roncsainak jogos tulajdonosa (illetve a mentésükre jogosult jogutód)?

A TITANIC roncsait az óceánjáró elsüllyedése után 73 évvel, 1985. szeptember 1-én fedezte fel egy amerikai-francia kutatócsoport, az óceánkutatásra szakosodott Woods Hole Oceanográriai Intézet (Woods Hoole Oceanographic Institute – WHOI), illetve a Francia Tengerkutató Intézet (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer – IFREMER) munkatársai, Robert Dudane Ballard és Jean-Louis Michel vezetésével. Az expedíció egy elsüllyedt amerikai atom-tengeralattjáró utáni kutatás fedő-sztorija, a TITANIC roncsainak megtalálása pedig ennek a szerencsés mellékhatása volt csupán. A roncsok megtalálásakor mindenesetre kiderült, hogy a 3 800 m-es mélységben fekvő lelőhely a legközelebbi szárazföldtől – a kanadai Új-Fundlandtól – is 340 tengeri mérföldre (629,7 km-re), vagyis jócskán a nyílt tengeren, nemzetközi vizeken, a kanadai és az amerikai joghatóságon túl található.

A TITANIC roncsainak lelőhelye. A maradványok az Új-Foundlandi hátságból a Sohm-fenéksíkságra ereszkedő, Harky Cameron kanadai kutatóról elnevezett Cameron-kanyon végében fekszenek (amelyet azóta átkereszteltek TITANIC-kanyonra), egy viszonylag sima, homokos szakaszon. Ha a hajó csak 180 km-rel nyugatabbra ütközik össze a jégheggyel, a csaknem 4 km-es helyett máris csak 570 m-es mélységbe süllyed, néhány száz kilométerrel délebbi hajótörés esetén viszont egy még a jelenleginél is mélyebb völgybe zuhant volna. A TITANIC roncsa a szeizmikus aktivitás szempontjából csendes helyen található. Az elmúlt száz évben mindössze egy jelentős földrengés történt a helyszín közelében, ám a Lőrinc-lejtő 1929. november 18-i rengése olyan erős – 7,2-es – volt, hogy feltételezték: a nyomában járó nagy víz alatti földcsuszamlás eltemette a roncsokat, amelyeket soha nem fognak megtalálni. Forrás: Balra fent WHOI, balra középen: Google Earth, a többi ábrát rajzolta: Dr. Balogh Tamás

A TITANIC nem volt hadihajó, így a lobogó szerinti Nagy-Britannia immunitása – és tulajdonjoga – sem terjed ki rá. A hajó magántulajdonban állt. Tulajdonosa a White Star Line hajótársaság volt, amelyet eredetileg 1854-ben alapítottak, de 1867-ben csődbe ment, a nevét és jelképeit pedig a National Line igazgatója, Thomas Henry Ismay vásárolta meg 1868. január 18-án. Üzemeltetésére hozta létre társaival – William Imrie és George Hamilton Fletcher hajótulajdonosokkal – együtt az Ismay, Imrie and Co. vállalatot. Ez a cég lett az 1869. szeptember 6-án bejegyzett közös vállalat, a White Star Line márkanév tulajdonosává is vált (és e név alatt szolgáltatást nyújtó), Oceanic Steam Navigation Company anyavállalata. Az Oceanic Steam Navigation Co-t azonban 1902. május 17-én felvásárolta az amerikai John Pierpoint Morgan tulajdonában álló International Mercantile Marine tröszt (ezt követően az Ismay, Imrie and Co-t is felszámolták, 1913. június 30-án). A TITANIC tehát egy olyan brit vállalaté volt, amelyet egy amerikai állampolgár tulajdonában álló vállalatcsoport birtokolt. A hajó katasztrófája után a túlélők, illetve az áldozatok hozzátartozói a biztosítási ügyeket, valamint a kártérítési és egyéb pereket az Oceanic Steam Navigation Co-val szemben kezdeményezték, jellemzően a partot érésüket követően helyben elérhető bírói fórumok, vagyis az Egyesült Államok bíróságai előtt. A roncs jogi helyzetével azonban az 1985-ös megtalálásukig nem foglalkoztak. Időközben viszont a tulajdonos is megváltozott: az International Mercantile Marine 1926-ban eladta a White Star Line-t a brit Royal Mail Steam Packet Company-nak, amely 1931-ben átalakult és Royal Mail Lines néven működött tovább. 1934. május 10-én a Cunard Line és a White Star Line atlanti járatait (a két társaság flottájából csupán 15, illetve 10 hajót) a Cunard-White Star Line nevű közös vállalatba vonták össze. (A White Star ausztráliai és új-zélandi járatai nem vettek részt az egyesülésben, ezeket 1934-ben a Shaw, Savill and Albion Line-ra ruházták át, amelytől 1965-ben a Furness Withy & Co, 1970-ben pedig a hongkongi hajótulajdonos C.Y. Tung vásárolta meg, akitől 1990-ben a német Hamburg Süd hajózási társasághoz kerültek). A Cunard-White Star Line-t 1949 végén felvásárolta és 1950-től a saját nevén üzemeltette tovább a Cunard Line, amely 2005-ben a brit és panamai bejegyzésű, izraeli-amerikai tulajdonú Carnival Corporation részévé vált.

A Cunard Line-t 1994-ben hívták fel nyilatkozattételre, amikor először került amerikai bíróság elé a TITANIC roncsainak ügye. Ekkor az USA Kelet-virginiai Kerületi Bírósága járt el abban az ügyben, amelyet az R.M.S. TITANIC Inc. (a továbbiakban: RMST) kezdeményezett annak érdekében, hogy a leletek mentésére jogosult birtokon belüli jogutódként ismertesse el saját magát, így kizárólagos és egyedüli tulajdonosa lehessen a TITANIC roncsai közül felszínre hozott leleteknek és jogot nyerjen a mentés folytatására. A bíróság ekkor széles nyilvánosság előtt tette közzé az igénybejelentés lehetőségét, ám sem az egykori tulajdonos (az Oceanic Steam Navigation Co.) akkori jogutódja (a Cunard Line), sem a TITANIC katasztrófája miatt helytállásra kötelezett biztosítótársaságok (vagy jogutódjaik) nem jelentkeztek, s mivel más igénylő sem jelentett be igényjogosultságot, az ügyet lezárták és kizárólagos mentési jogosultként az RMST-t ismerték el.

Az RMST az 1992-ben alapított jogutódja annak a TITANIC Ventures Inc. nevű vállalatnak, amelyet a floridai G. Michael Harris tengerkutató és a connecticuti George Tulloch, a BMW legnagyobb amerikai forgalmazója alapított a TITANIC roncsmentésére, még 1986 októberében. A Titanic Ventures Inc. a lelőhely azonosításában közreműködő francia IFREMER-rel közösen 1987-ben 1 800 tárgyat hozott felszínre a roncsok közül egy 6 millió dollár értékű, 32 merülésből álló expedíció keretében. A felszínre hozott leletek ügyét 1993-ban a mentési díj (praktikusan a leletek megtartása) érdekében a francia közigazgatási bíróság elé terjesztették, amely a felszínre hozott tárgyak tulajdonjogát azzal a feltétellel ítélte meg a TITANIC Ventures Inc. javára, hogy nem értékesíti őket külön-külön, hanem gyűjteményként egyben tartja a teljes kollekciót. A megítélt jogok alapján további expedíciókra került sor, mígnem a francia ítélettel birtokon belülinek elismert RMST amerikai bíróság előtt is kezdeményezte a kizárólagos jogosultként történő elismerését 1994-ben.

1996-ban azonban egy másik mentési jogot igénylő fél is jelentkezett, kétségbe vonva az RMST jogainak kizárólagosságát (azon az alapon, hogy az RMST 1994-1996 között nem végzett leletmentést, míg korábban éves rendszerességgel, 1992-ben, 1993-ban és 1994-ben is sor került leletmentő expedíciókra). A bírói ítélet alapjául egy korábbi mentési ügyben kimondott verdikt jelentette precedens (az úgynevezett Mavis-ügy másodfokú ítélete, vagyis a „Mavis II. sztenderd”) szolgált. Ennek alapján a bíróság elfogadta, hogy a roncsoktól való átmeneti távolmaradás nem jelenti a birtoklás tényének megszűnését és azt vizsgálta, hogy 1) a mentési tevékenység a körülmények fényében ésszerű-e, 2) a birtokban lévő igazolta-e, hogy a mentési műveletek folyamatban vannak és 3) sikeres-e a mentés. A bíróság úgy találta, hogy az RMST mindhárom vizsgálati szempontnak megfelelt, ezért megerősítette a mentési jogai kizárólagosságát.

1998-ban újabb kihívó jelentkezett, amikor Christopher S. Harver, a Deep Oceans Expeditions nevű cég tulajdonosa azzal érvelt, hogy a birtokban lévő RMST roncsmentő tevékenységét nem akadályozza az, ha egy másik vállalkozás turistautakat szervez a roncs megtekintése és fotózása érdekében.

A bíróság azonban nem osztotta az álláspontját és az ítéletében kimondta egyebek között azt, hogy

1) a mentést végző társaság helyrehozhatatlan károkat szenvedne, ha a látogatók jelenléte a mentés biztonságát veszélyeztetné és a munkavégzést hátráltatná,

2) a turisztikai célú látogatás és roncsfotózás a mentés céljával és szellemiségével egyébként is ellentétes, ezért

3) bár a látogatás és a fotózás is kétségtelenül a mentési jog részjogosítványa, a mentési jogot nem lehet eszerint több fél között megosztani.

Az ítéletnek az a része egyértelmű, amely a turisztikai hasznosítást is a mentési jogosult kizárólagos jogai részeként értelmezi. Nem világos azonban az, hogy hogyan lehet ellentétes a mentés céljával és szellemiségével a roncsok eredeti állapotban történő, a lelőhely bolygatásával nem járó, helyszíni megtekintése, ahhoz képest, hogy a felszínre hozatalt – vagyis a lelőhely bolygatását – követően is ugyanezeket a roncsokat nézhetik meg az emberek, éppen csak az eredeti összefüggés-rendszerükből kiragadva (de kétségtelenül konzervált állapotban).

1999-ben az RMST jelentős átalakuláson ment keresztül, amennyiben G. Michael Harris a cég részvényesi közösségének egy részével (Arnie Gellerrel, Joseph B. Marsh-sal és John Joslynnal) együttműködve kiszorította az alapító társtulajdonos George Tulloch-ot a vállalkozásból (aki rövid 5 évvel később – 59 éves korában – meg is halt). Ekkor Harris és Geller igazgatói posztja kivételével az összes igazgatói státusz megszűntetésével átszervezték a céget és megnyitották az első állandó TITANIC-kiállítást a floridai Orlandóban.

2004 óta a cég a Premier Exhibitions néven létrehozott kiállítás-szervező cég divíziójaként működött, mint a „TITANIC – The Artifact Exhibition” (TITANIC – A műtárgykiállítás) c. tárlaton bemutatott gyűjteményi anyag tulajdonosa.

2009-2012 között a cég – érzékelve a tudományos körök távolságtartását (amelyek kezdettől ellenezték a tisztán profitorientált leletmentést és differenciáltabb megközelítést javasoltak, amely jobban tiszteletben tartja azt a tényt, hogy a lelőhely a katasztrófában elpusztult 1 496 ember halálának helyszíne is egyben) – a Premier Exhibitions tulajdonosai látványosan igyekeztek kiegyensúlyozott és érdemi együttműködést kialakítani a TITANIC roncsainak megőrzéséért és a kezelésére vonatkozó szabályok kidolgozásáért felelős amerikai állami hatóságokkal és tudományos szervezetekkel. Ennek eredményeként kerülhetett sor a centenáriumi merüléssorozatra 2012-ben. Ennek a Nemzeti Oceáni- és Légköri Adatközpont (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) által kijelölt, tisztán tudományos célja a hajóroncs teljes fotómozaikjának és a roncsmező első teljes térképének elkészítése, valamint a roncsot érintő óceanográfiai (mikrobiológiai, stb.) kutatásoknak az elvégzése volt. Ez nemcsak a roncsmezőn szanaszét heverő több százezer tárgy azonosításához járult hozzá, de segítséget nyújtott többek között ahhoz is, hogy jobban megérthessük az állagromlás folyamatát és előre jelezhessük a degradáció várható ütemét.

2016-ban a Premier Exhibitions csődvédelmet kért, mivel hosszútávú befektetései elvonták a tőkéjét a rövidtávú kötelezettségei teljesítésétől. A hitelezőket ekkor az R.M.S. TITANIC Inc. törzsrészvényeinek eladásával igyekeztek kielégíteni.

2018 őszén – többszöri sikertelen értékesítési kísérletet követően – az illetékes floridai csődbíróság kimondta, hogy az 1987-2010 közötti nyolc expedíció során felszínre hozott, 5 500 tárgyból álló gyűjteményt (továbbá az 1 570 órányi – ebből több mint 260 órányi 3D – filmanyagot és több mint 500 000 digitális fényképfelvételt) 19,5 millió dolláros kikiáltási árról induló nyílt árverésen, és egyben – nem darabonként – kell értékesíteni. A greenwich-i Nemzeti Tengerészeti Múzeum és a belfasti Észak-írországi Nemzeti Múzeum ekkor konzorciumot alakított a gyűjtemény megvásárlására és a leletek méltó (egyetlen, egységes állandó kiállításként, Belfastban történő) megőrzésére. Részben brit állami támogatásból, részben nemzetközi közadakozásból, részben a roncsokat 1985-ben felfedező Robert Duane Ballard és a tragédiáról 1997-ben sikerfilmet forgató James Cameron támogatásával 10 millió dollárt gyűjtöttek össze még az árverési határidő előtt, a Premier Exhibitions azonban legalább 20 millió dollárért lett volna hajlandó megválni a 200 millió dollár értékűre becsült gyűjteménytől, így azt végül árverésre bocsájtották. Az új tulajdonos három árfolyam-kockázati alap – az Apollo Global Management (New York), az Alta Alapkezelési Tanácsadó (New York) és a PacBridge Capital Partners (Hong Kong)– alkotta konzorcium az eredeti, 19,5 millió dolláros kikiáltási áron jutott hozzá a gyűjteményhez és az R.M.S. TITANIC Inc. tulajdonjogához. Az új tulajdonos kizárólag turisztikai vonzerőnek tekinti a leleteket. Kezelésükkel az Experimental Média Csoportot bízta meg, amelyet Alex Klingelhofer vezérigazgató irányít. A tranzakcióval az R.M.S. TITANIC Inc. az Experimental Média Csoport leányvállalatává vált.

2020 januárjában a csoport 108 – addig restaurálás alatt álló, vagyis korábban nem látható – leletet mutatott be Las Vegasban.

Ki és milyen alapon gyakorolja a joghatóságot a TITANIC roncsai felett?